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「一個人的老後」怎麼過？ 精神科醫師：50歲起做好5件事 老後更安心

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
台灣步入高齡化社會，但一個人的老後，真的只能凡事靠自己嗎？振興醫院精神醫學部主治醫師袁瑋說，單身、獨居、熟齡生活，並不代表孤單或無助；真正重要的是，能不能及早為自己的健康、生活與照顧安排做好準備。聯合報系資料照
台灣步入高齡化社會，但一個人的老後，真的只能凡事靠自己嗎？振興醫院精神醫學部主治醫師袁瑋說，單身、獨居、熟齡生活，並不代表孤單或無助；真正重要的是，能不能及早為自己的健康、生活與照顧安排做好準備。聯合報系資料照

台灣步入高齡化社會，但一個人的老後，真的只能凡事靠自己嗎？振興醫院精神醫學部主治醫師袁瑋說，近年「一個人的老後」成為許多人關心的話題。但單身、獨居、熟齡生活，並不代表孤單或無助；真正重要的是，能不能及早為自己的健康、生活與照顧安排做好準備。

袁瑋在醫院臉書分享，獨居生活讓她找回內心平靜，也重新認識自己：知道自己喜歡什麼、在意什麼，以及想怎麼安排生活。但她也提醒，人不可能凡事都靠別人，也不可能凡事只靠自己。尤其進入熟齡後，身體狀態、肌力、照顧需求都可能改變，更需要提早建立可以信任的支持網。

袁瑋建議，熟齡單身生活，可以從5件事開始準備。

第一、維持身體健康，應規律運動，重視肌力訓練、營養補充，降低跌倒與失能風險。

第二、養成獨立生活能力，包括日常修繕、生活管理、醫療資訊判斷，都是讓自己更有選擇權的能力。

第三、建立可信賴的求助網，可以是懂法律、醫療、照顧資源的朋友，也可以是能在情緒低落時陪你說話的人。

第四、練習「厚臉皮」求助，當需要幫忙時敢開口，並不是麻煩別人，而是讓關係有機會互相支持。

第五、提早規畫財務、醫療與照顧安排，從 40、50 歲開始思考信託、醫療決策、安養選項，能讓未來的自己保有更多選擇。

袁瑋提醒，一個人要過得好，除了盡力維持身體健康，更重要的是保持「心態的彈性」。願意學習新事物、接觸新觀念、拓展生活圈，才能避免自己的世界愈活愈小。

一個人的老後，不一定是孤單的老後。只要提早準備、練習求助、建立支持網，就能為未來留下更多安心與自由。

單身

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