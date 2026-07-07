快訊

長榮海運內線交易…張榮發長子張國華大撈150億 1.2億天價交保

聽新聞
0:00 / 0:00

只要多花48秒…台大大腸鏡靠AI 多揪癌前病變

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導

台灣每年新增七千名大腸癌患者，如能早期發現、切除腺瘤，才能降低死亡率。台大醫院一項跨院多中心臨床研究證實，在大腸鏡檢查中導入ＡＩ即時輔助系統，只需多花四十八秒，糞便潛血陽性的高風險族群腺瘤偵測率從百分之五十七提升至百分之六十五。

「ＡＩ無法取代醫師，但可扮演第二雙眼」台大醫院內科部教授邱瀚模說，當醫師操作大腸鏡時，只要ＡＩ偵測到疑似瘜肉，螢幕便會立即以方框標示提醒，宛如汽車駕駛輔助系統的盲點警示。在醫師因疲勞、視角或其他因素忽略致癌風險時，系統即時發出提醒，降低漏診風險。

這項研究由台大醫院攜手輔大醫院、彰基及新光等院共同完成，研究團隊於二○二二年至二○二四年間收案一三五六名四十至七十九歲接受大腸鏡檢查民眾。

邱瀚模指出，研究顯示，年資較淺醫師的腺瘤偵測率可從百分之四十八提升至百分之五十八，進一步縮小不同經驗醫師之間的檢查品質落差。整體來說，糞便潛血陽性的高風險族群腺瘤偵測率可從百分之五十七提高百分之六十五，平均每一百位受檢者中，可額外發現八位具癌前病變的病人，而檢查時間僅多花○點八分鐘。

邱瀚模強調，ＡＩ只是提供提醒，而非取代臨床決策，不管是否使用此輔助系統，切除非腫瘤組織比例均為百分之四，顯示最終判斷權仍掌握在醫師手中。

邱瀚模表示，ＡＩ輔助大腸鏡已取得衛福部食藥署核准，部分醫療院所提供自費服務，只要適合接受大腸鏡檢查的民眾都可搭配ＡＩ，不會增加侵入性或額外風險。團隊將持續透過臨床研究，建立更多實證資料，作為我國大腸癌篩檢政策重要科學依據。

台大醫院 台大 輔大醫院

延伸閱讀

AI大腸鏡只要多花0.8分鐘 台大證實輔助多揪8%癌前病變

大腸鏡結合AI辨識 每百人多找出8潛在患者

台康雙星臨門 乳癌生物藥獲日本藥廠授權後 7月再獲健保擴大給付

女性別輕忽便祕、小腹凸 醫師警：卵巢癌年輕化趨勢…半數確診已晚期

相關新聞

只要多花48秒…台大大腸鏡靠AI 多揪癌前病變

台灣每年新增七千名大腸癌患者，如能早期發現、切除腺瘤，才能降低死亡率。台大醫院一項跨院多中心臨床研究證實，在大腸鏡檢查中導入ＡＩ即時輔助系統，只需多花四十八秒，糞便潛血陽性的高風險族群腺瘤偵測率從百分之五十七提升至百分之六十五。

健康名人堂／當假訊息成為公共衛生的新病毒

有些健康危機看得見，例如傳染病、極端氣候、戰爭與醫療資源不足；但有些危機看不見，卻同樣會改變人們的選擇、破壞社會信任，甚至影響生命安全，其中一樣就是「假訊息」。6月22日「刺胳針（The Lancet）」宣告成立新的錯誤資訊、健康與人類安全委員會，假訊息正是21世紀健康治理必須正面處理的重大風險。

小暑報到…中醫提醒「冷氣病」 建議吃「瓜」補水

今天是24節氣的小暑，天氣進入炎熱階段，高溫加上濕氣累積，人體容易受到暑邪與濕邪影響。中醫師莊可鈞說，門診中不少人反應晚上睡不好、心煩易怒、精神不濟、胃口變差，整天昏沉、提不起勁，這是小暑常見的身體反應，只要順應節氣調整生活與飲食，就能降低暑熱對身體帶來的負擔。

健康主題館／「得舒飲食」護心降血壓！營養師推三招 外食族輕鬆吃

現代人外食比例高，不少上班族每天便當、炸物、手搖飲輪番上陣，容易讓高血壓、高血脂與心血管疾病風險上升。營養師謝紫瑄提醒，長年高油、高鈉、高加工的飲食型態，極易導致身體慢性發炎並且增加血壓與心血管負擔，建議應採用「得舒飲食」（DASH），多攝取全穀及蔬果，增加天然食材的進食量，改善心血管健康。

健康你我他／夥伴一路扶持 重回健走隊伍

「復健科醫師說我是最配合的病患，給我90分，但我要努力做到100分。」健走途中，鄭校長笑著分享這段話。

零雨讓詩神自然閃現 「白翎鷥」寫給宜蘭

聯合報文學大獎得主零雨的上一首詩是十天前寫的。零雨寫詩講究「氣」，她說，「氣」是一種充沛的生命力，她總是放手讓這種難以解釋的生命力控制她寫詩，因此寫得極慢極慢，有時一個月都等不到一句詩。但她不強求不著急、讓詩神自然閃現，「詩就是我的日常生活，詩就是我一生的日記」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。