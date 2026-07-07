只要多花48秒…台大大腸鏡靠AI 多揪癌前病變

台灣每年新增七千名大腸癌患者，如能早期發現、切除腺瘤，才能降低死亡率。台大醫院一項跨院多中心臨床研究證實，在大腸鏡檢查中導入ＡＩ即時輔助系統，只需多花四十八秒，糞便潛血陽性的高風險族群腺瘤偵測率從百分之五十七提升至百分之六十五。

「ＡＩ無法取代醫師，但可扮演第二雙眼」台大醫院內科部教授邱瀚模說，當醫師操作大腸鏡時，只要ＡＩ偵測到疑似瘜肉，螢幕便會立即以方框標示提醒，宛如汽車駕駛輔助系統的盲點警示。在醫師因疲勞、視角或其他因素忽略致癌風險時，系統即時發出提醒，降低漏診風險。

這項研究由台大醫院攜手輔大醫院、彰基及新光等院共同完成，研究團隊於二○二二年至二○二四年間收案一三五六名四十至七十九歲接受大腸鏡檢查民眾。

邱瀚模指出，研究顯示，年資較淺醫師的腺瘤偵測率可從百分之四十八提升至百分之五十八，進一步縮小不同經驗醫師之間的檢查品質落差。整體來說，糞便潛血陽性的高風險族群腺瘤偵測率可從百分之五十七提高百分之六十五，平均每一百位受檢者中，可額外發現八位具癌前病變的病人，而檢查時間僅多花○點八分鐘。

邱瀚模強調，ＡＩ只是提供提醒，而非取代臨床決策，不管是否使用此輔助系統，切除非腫瘤組織比例均為百分之四，顯示最終判斷權仍掌握在醫師手中。

邱瀚模表示，ＡＩ輔助大腸鏡已取得衛福部食藥署核准，部分醫療院所提供自費服務，只要適合接受大腸鏡檢查的民眾都可搭配ＡＩ，不會增加侵入性或額外風險。團隊將持續透過臨床研究，建立更多實證資料，作為我國大腸癌篩檢政策重要科學依據。