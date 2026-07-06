五成侵襲性肺炎患者為青壯年！專家籲接種肺炎鏈球菌疫苗 降低感染

許多人以為肺炎好發對象為幼兒、老年人，但最新臨床監測顯示，18至49歲合併慢性疾病的青壯年感染肺炎鏈球菌，及引發重症風險極高，同屬高風險族群。台灣疫苗推動協會理事長李秉穎表示，許多中壯年人認為自己年輕、身體健康，即使感染肺炎鏈球菌，應該沒事，但臨床卻有不少人因此罹患肺炎，引發敗血症及腦膜炎，險些喪命。

李秉穎表示，侵襲性肺炎死亡率高，且五成確診病例發生在青壯年，顯示肺炎鏈球菌感染風險並非高齡者專屬。提醒，患有高血壓、糖尿病、心血管疾病、慢性肺病等患者，以及長期吸菸、工作壓力沉重的中年族群，務必提高警覺。

林口長庚醫院感染科教授黃景泰表示，隨著各種研究實證資料出爐，成人肺炎鏈球菌的預防觀念逐漸改變中，不再只是「有沒有打疫苗」，而應依據個人風險及目前流行的血清型，選擇更適合自己的保護方式。

黃景泰說，肺炎鏈球菌具有超過90種以上的血清型，且型別眾多，且社區占比持續改變中，近年觀察到「血清型置換現象」，過去疫苗涵蓋常見型別因受到疫苗壓制而下降，但未被疫苗涵蓋的新興血清型（如15A、23A、35B等）卻逐漸增加中。

疾管署2026年1月15日起提供20價結合型疫苗（PCV20）、23價多醣體型疫苗（PPV23）兩種公費疫苗。對象對象為65歲以上長者、55至64歲原住民、19至64歲侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）高風險族群，接種原則如下：

1.未接種過PCV13/15/20及PPV23者，接種1劑PCV20。

2.曾接種PPV23且間隔至少1年者，接種1劑PCV20。

3.曾接種PCV13/15且間隔至少1年者（IPD高風險對象或65歲以上「機構住民」及「洗腎患者」間隔至少8週），接種1劑PPV23。

新光醫院整合醫學中心主任黃建賢表示，以往肺炎鏈球菌疫苗接種程序較為複雜，需先接種PCV13或PCV15後，間隔滿一年再補打PPSV23，這導致不少民眾漏打，未能完整接種，影響實際群體免疫效果。今年起成人公費肺炎鏈球菌疫苗接種政策，簡化為單劑接種，相對簡單，提升接種便利性，降低漏打風險。

黃景泰表示，近年來，新一代結合型疫苗（21價）問世，研究證實，施打後，對成年人侵襲性肺炎鏈球菌感染（IPD）血清型的覆蓋率超過八成，有效防堵了防護缺口。原因在於增加血清型數量，另依據近年台灣及國際流行病學資料重新調整涵蓋型別，貼近目前成人感染狀況。

黃建賢提醒，符合公費接種資格者務必踴躍施打，青壯年慢性病患、常出國商務旅遊或具特殊生活型態者，則應在醫師評估下，選擇具有臨床保護效益的疫苗，降低感染急重症風險。