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登陸時「狂風豪雨、暴潮巨浪」 1張圖看懂颱風不同階段的天氣變化
每年7、8月為台灣颱風季，只要有颱風生成、接近，其影響程度都受到大眾關注。中央氣象署指出，颱風在不同階段有不同的天氣變化，像是颱風在登陸期間，會出現狂風、豪雨、暴潮、巨浪，而颱風遠離時，仍需注意西南氣流或共伴效應造成的豪雨。
氣象署指出，颱風在不同階段，從遠方接近、到遠離，都有不同的天氣變化。颱風在遠方的階段時，天氣仍穩定，但會開始出現長浪；颱風在逐漸接近階段時，海面風浪增大，迎風面開始有短暫陣雨。
外圍環流會造成間歇性風雨，颱風接近時風雨會逐漸增強，颱風遠離時風雨會逐漸減弱；在颱風登陸期間，將會出現狂風、豪雨、暴潮、巨浪；而在颱風遠離時，風雨漸歇，但仍需注意環境，是否因西南氣流或共伴效應造成豪雨。
氣象署提醒，防颱期間，應檢查防水及排水設備、固定戶外物品，避免吹落傾倒、並持續關注最新氣象資訊。
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