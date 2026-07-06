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中研院士：人類邁入智慧時代 需仰賴國際科研合作

中央社／ 台北6日電

中研院士、美國國家工程學院院長劉金智潔今天表示，人類已邁入「智慧時代」，理念相近夥伴間的國際科研合作，將是維持科技競爭力的重要關鍵。

中央研究院第36次院士會議今天登場，邀請中研院名譽院士、美國國家工程學院前院長、伊利諾理工學院前校長約翰．安德森（John L. Anderson），以及中研院院士、美國國家工程學院院長劉金智潔（Tsu-JaeKing Liu）發表主題演講。

中研院發布新聞稿表示，劉金智潔為國際知名半導體學者，以「國際科研合作的重要性」為題分享指出，隨著人工智慧、半導體、生物科技及永續能源等關鍵科技快速發展，人類已邁入「智慧時代（Age ofIntelligence）」。在全球供應鏈日益複雜、科技競爭加劇的情況下，理念相近夥伴間的國際科研合作，將是維持科技競爭力的重要關鍵。

劉金智潔提出「全球微電子生態系」的概念，說明半導體產業已形成高度分工的國際網絡，從晶片設計、晶圓製造，到材料、設備及封裝測試等，每個環節都仰賴跨領域合作。

她認為，面對氣候變遷、疫情、能源轉型等跨越國界的複雜挑戰，國際間唯有建立開放且互信的全球夥伴關係，秉持「若能開放盡可能開放，有必要限制時則適度限制」的原則，在國際合作與維護研究安全之間取得平衡，共同激發創新，守護人類福祉。

約翰．安德森是國際工程界重要學者，他以「工程：科學與科技之間的橋梁」為題指出，工程的本質在於運用科學知識解決實際問題，創造新的產品、系統與技術，以回應人類需求與推動社會進步。

他以台北101為例，說明高樓建築必須整合結構工程、材料技術與安全系統，才能在高度、耐震、安全與使用需求間取得平衡。他認為，人類可以建立適當的規範與安全機制以因應對未知的恐懼，專業與責任將引導科技朝有益社會的方向發展，並降低可能的風險。

與談的中研院前院長廖俊智會中提到，AI毫無疑問會改變科學與工程的研究及運用方式，學研界應儘速因應這巨大的改變，一方面善用AI，一方面強化人類相對於AI的優勢。

中研院長陳建仁表示，科學探索永無止境，即使是發展成熟的半導體領域，仍需在效能、製程、設計、甚至是新穎性方面快速疊代。而科學家勇於挑戰既有的極限，不斷創新，是促使世界永續進步的燃料。

中研院 人工智慧 半導體

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