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強颱巴威路徑「類似1997年溫妮颱風」 當年造成「林肯大郡」倒塌慘案

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強颱巴威路徑「類似1997年溫妮颱風」 當年造成「林肯大郡」倒塌慘案

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
巴威颱風周五、周六最接近台灣，屆時全台都有雨，尤其北部山區需嚴防豪雨等級以上降雨。圖／中央氣象署提供
巴威颱風周五、周六最接近台灣，屆時全台都有雨，尤其北部山區需嚴防豪雨等級以上降雨。圖／中央氣象署提供

巴威颱風持續增強，周四北轉後，周五、周六最接近台灣，且其暴風圈最快周五下半天觸陸。過去中央氣象署將影響台灣颱風路徑分為9大類，此次巴威颱風路徑類似第1類，百年來占比12.47%，而上一次類似路徑的颱風，是2020年的哈格比颱風，另1997年的溫妮颱風也是類似路徑。

巴威颱風今天下午2時位於鵝鑾鼻東南東方2560公里海面上，其近中心最大風速已達每秒60公尺，七級風平均暴風半徑350公里，並列今年4月辛樂克颱風紀錄，成為今年迄今的「風王」，周三前強度都會維持強烈颱風的強度。

中央氣象署預報員賴欣國說，巴威颱風周四起往西北方向移動來到台灣東南方海面，北轉過程中，由於環境不利於發展，強度可能減弱，並以「中颱上限至強颱下限」的強度接近台灣。

周五、周六最接近台灣，周五移動到台灣東部至琉球南方海面，周六以通過台灣北部海面的這條路徑機率最大，並往西北方向進入中國大陸。

賴欣國指出，隨著巴威颱風接近，氣象署預計周四白天發布海上颱風警報，最快周四深夜或周五清晨發布陸上颱風警報，其暴風圈最快周五下半天觸陸，但登陸機會仍偏低，不過無論是否通過台灣，其造成的影響都相當明顯。

前中央氣象局科技中心顧問王時鼎過去將影響台灣地區颱風路徑分為9大類，氣象署以此分類彙整1911至2024年颱風資料，第1類為通過台灣北部海面向西或西北進行者，占12.47%；第2類為通過台灣北部向西或西北進行者，占13.23%。

第3類為通過台灣中部向西或西北進行者，占12.72%；第4類為通過台灣南部向西或西北進行者，占9.92%；第5類為通過台灣南部海面向西或西北進行者，占17.81%；第6類為沿台灣東岸或東部海面北上者，占12.72%。

第7類為沿台灣西岸或台灣海峽北上者，占7.12%；第8類為通過台灣南部海面向東或東北進行者，占3.31%；第9類為通過台灣南部向東或東北進行者，占6.62%；另有無法歸類的特殊路徑，占4.07%。

賴欣國表示，此次的巴威颱風目前預測路徑屬第1類「通過台灣北部海面向西或西北進行」，該路徑不算罕見，其特性為北台灣降雨相對明顯，且西半部雨勢比東半部顯著；由於此次巴威的強度較強，且暴風半徑達350公里，北部地區需嚴防較大雨勢。

賴欣國也提及，上一次同屬第1類路徑的颱風為2020年的中颱「哈格比」；而1997年成為台灣氣象史上最具破壞力的西北颱風之一的強颱「溫妮」，也是類似路徑。

當時溫妮颱風也造成全台震驚的汐止「林肯大郡」倒塌慘案，奪走28人命、100多人無家可歸，全台最終統計共造成44人死亡、1人失蹤、84人輕重傷、房屋倒塌121間；賴欣國強調，每個颱風特性不同，因此無法直接比較風雨強度。

前中央氣象局科技中心顧問王時鼎過去將影響台灣地區颱風路徑分為9大類。圖／中央氣象署提供
前中央氣象局科技中心顧問王時鼎過去將影響台灣地區颱風路徑分為9大類。圖／中央氣象署提供

巴威颱風

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