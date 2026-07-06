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最快周四發布海警、周五下半天觸陸 強颱巴威最新路徑及影響曝光

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最快周四發布海警、周五下半天觸陸 強颱巴威最新路徑及影響曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
巴威颱風成為今年迄今的「風王」，周五、周六最接近台灣，屆時全台都有雨，尤其北部山區需嚴防豪雨等級以上降雨。聯合報系資料照
巴威颱風成為今年迄今的「風王」，周五、周六最接近台灣，屆時全台都有雨，尤其北部山區需嚴防豪雨等級以上降雨。聯合報系資料照

巴威颱風持續增強，中央氣象署預報員賴欣國表示，巴威颱風近中心最大風速已達每秒60公尺，七級風平均暴風半徑350公里，並列今年4月辛樂克颱風紀錄，成為今年迄今的「風王」，周四北轉後，周五、周六最接近台灣，預計周四白天發布海警、最快周四深夜發布陸警，其暴風圈最快周五下半天觸陸。

賴欣國說，巴威颱風今天下午2時位於鵝鑾鼻東南東方2560公里海面上，其近中心最大風速已達每秒60公尺，七級風平均暴風半徑350公里，並列今年4月辛樂克颱風紀錄，成為今年迄今的「風王」，周三前強度都會維持強烈颱風的強度。

周四開始往西北方向移動來到台灣東南方海面，北轉過程中，由於環境不利於發展，強度可能減弱，並以「中颱上限至強颱下限」的強度接近台灣；周五、周六最接近台灣，周五移動到台灣東部至琉球南方海面，周六以通過台灣北部海面的這條路徑機率最大，並往西北方向進入中國大陸。

賴欣國指出，隨著巴威颱風接近，氣象署預計周四白天發布海上颱風警報，最快周四深夜或周五清晨發布陸上颱風警報，其暴風圈最快周五下半天觸陸，但登陸機會仍偏低，不過無論是否通過台灣，其造成的影響都相當明顯。

針對未來1周天氣，賴欣國表示，周三（8日）前受到太平洋高壓影響，各地仍為晴到多雲的好天氣，午後留意雷陣雨，基隆北海岸、東半部、恆春半島則需留意長浪發生。

周四（9日）颱風移動到菲律賓東方海面，且其環流較大，桃園以北、宜蘭有局部降雨，南部及各山區有午後雷陣雨，馬祖有長浪發生。

周五、周六（10、11日）颱風最接近台灣，全台都有雨。西半部、宜蘭有局部大雨或豪雨，尤其北部山區需嚴防豪雨等級以上降雨；周日、下周一（12、13日）颱風逐漸遠離，雨勢趨緩，但水氣偏多，各地仍有降雨機率。

溫度部分，賴欣國說，明天至周四西半部高溫普遍達35度，東半部32、33度，其中大台北盆地、花東縱谷、中南部近山區高溫上看36度；周五、周六受到降雨影響，高溫略降。

巴威颱風周五、周六最接近台灣，屆時全台都有雨，尤其北部山區需嚴防豪雨等級以上降雨。圖／中央氣象署提供
巴威颱風周五、周六最接近台灣，屆時全台都有雨，尤其北部山區需嚴防豪雨等級以上降雨。圖／中央氣象署提供

巴威颱風 氣象署

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