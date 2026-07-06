夜間機車噪音累犯不改 環部：最重吊扣牌照

為加強機車噪音控管，環境部今天表示，明訂夜間或特定噪音管制區違規，經通知限期改善，屆期仍未完成改善次數達2次以上者，公路監理機關得依規定吊扣牌照。

環境部今天發布新聞稿表示，訂定「違反噪音管制法第二十六條第一項情節重大認定要點」，明訂機動車輛噪音違規情節重大且逾期仍未改善者，可吊扣牌照的樣態。

環境部大氣環境司長黃偉鳴告訴中央社記者，為避免「情節重大」在解釋上會有疑議，因此特別在要點中說明，包含限期改善，屆期仍未改善，且噪音值逾管制標準值15分貝，以及夜間或特定噪音管制區違規，經通知限期改善，屆期仍未完成改善次數達2次以上者，公路監理機關得依規定吊扣牌照。

另外，環境部「違反噪音管制法案件裁罰基準」第26條、28條已於去年12月26日修正，車輛噪音超標及未依規定接受噪音檢驗，違規罰鍰由原本新台幣1800至3600元提高為3600元至3萬6000元。

黃偉鳴表示，本次同步修正裁罰基準，主要是依比例原則納入罰鍰計算公式，以確保執法適法性。

環境部強調，本次修正裁罰基準與訂定要點，使各地方環保機關有更明確且一致的裁罰依據，特別是針對夜間噪音、累犯等嚴重擾民行為加強管制，期盼透過更完善的法制工具，攜手民眾共同維護寧靜宜居的環境。