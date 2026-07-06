機捷7站導入進站音樂 桃園市打造國門聲音意象

桃園大眾捷運公司今天發表「MRT Rhythm－聽見地方的聲音」進站主題音樂，由原有2站擴大至7站，透過重新編曲的客家、原住民及台灣經典旋律，打造旅客進入國門的聲音意象。

桃園市副市長蘇俊賓今天至大園區出席發表會，他致詞時表示，機場捷運除肩負通勤功能，也承載展現城市及國家特色。市府3年前與龍潭愛樂合作，在A12、A13站導入「望春風」進站音樂獲得好評，如今在文化部支持下擴大至7座車站，讓旅客進入車站就可感受桃園多元文化特色。

蘇俊賓認為，捷運車站與車廂不只是交通空間，也是人與人互動的重要場域，希望藉由音樂為公共運輸注入文化元素。這次計畫也結合龍潭愛樂及在地音樂人才，由編曲家張雁喆參與創作，並提供年輕演奏者更多觀摩與演出機會。

國立新竹生活美學館長葉于正指出，計畫包含音樂本質、地域文化及教育社群3大層面。打破藝術距離感，融合古典樂、爵士樂與在地旋律，也串聯捷運沿線7座車站，呈現原住民、客家、體育及城市歷史等不同文化，同時連結學校師生、家長與往來旅客，落實藝術融入日常生活的願景。國門城市的桃園是國際旅客認識台灣的第一印象，透過「聽見地方的聲音」，能讓世界從聲音開始感受台灣文化美學與在地真實樣貌。

桃捷公司表示，張雁喆透過知名原曲創新改編，打造7首各30秒進站樂曲，讓各車站擁有專屬「聲音名片」。其中，A21環北站與A22老街溪站分別改編自陳廷銓作曲的「攀一座山」與李哲藝作曲的「龍潭映象」片段，呈現桃園南區客庄文化；A19桃園體育園區站以余勤芹作曲「Team Taiwan」改編，展現桃園棒球城市活力。

另外，A17領航站改編自「泰雅原住民族古調」，詮釋桃園原住民族文化；A12機場第一航廈站及A13機場第二航廈站分別改編自鄧雨賢作曲「雨夜花」及「月夜愁」，傳遞台灣經典音樂韻味；A4新莊副都心站則以蔡鴻宜作曲「舊夢新粧」改編，融合新莊老街人文歷史與城市新貌想像。