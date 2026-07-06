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老遠就聞到？醫師曝衣物香氣持久不散關鍵：天天穿恐增腎臟負擔

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師指出，室內芳香劑、衣物柔軟精等用品若香氣持久不散，可能添加了化學定香劑與塑化劑。在小房間或車內等密閉空間使用，恐增加腎臟代謝負擔。示意圖／Ingimage
醫師指出，室內芳香劑、衣物柔軟精等用品若香氣持久不散，可能添加了化學定香劑與塑化劑。在小房間或車內等密閉空間使用，恐增加腎臟代謝負擔。示意圖／Ingimage

許多人知道廚房油煙會傷害肺部與腎臟健康，但在日常生活中，一些看似療癒的室內香氣，也可能在暗中增加腎臟的代謝負擔。腎臟科醫師洪永祥近日示警，生活常接觸的室內芳香劑、香水、祭拜用的焚香，以及洗衣服常用的「衣物柔軟精」，其所散發且持久不散的氣味，很可能是添加了化學定香劑或塑化劑。洪永祥特別點名，衣物柔軟精的香味是最容易被大眾忽略的化學香，提醒慢性腎衰竭等腎臟病友，最好挑選沒有香味的產品，以維護身體健康。

洪永祥醫師在《祝你健康》節目中指出，天然的蘋果或玫瑰花香，通常必須非常靠近才能聞到。如果生活用品隔著一大段距離，依然能散發出濃郁且持久不散的香味，很可能是因為添加了醚類、醛類、醇類、有機溶劑、化學定香劑，以及屬於環境荷爾蒙的「鄰苯二甲酸酯類（塑化劑）」。

這類化學香氣若放置在空間寬敞的環境中，成分可能會被稀釋；但如果置放在小房間、沒有對外窗的廁所，甚至是空間更為狹窄的汽車內等密閉空間，化學香氣就會持久不散。民眾如果長時間處於這些環境中，毒素經由呼吸道進入體內，將有可能增加腎臟代謝負擔，甚至進一步危害腎臟健康。

在眾多化學香氣中，洪永祥點名「衣物柔軟精」是最容易被大眾忽略的隱形地雷。他引述研究指出，這類強調能讓衣物持香的柔軟精，同樣可能含有定香劑與塑化劑等成分。

如果家中有慢性腎衰竭的病友，長期穿著帶有這類化學香味的衣服，肌膚與呼吸道長期暴露其中，更需要特別小心。洪永祥給出明確的防護特徵，針對日常洗衣與生活用品，最好的原則就是「盡量不要用有香味的產品」，改選無香防曬或無香精的天然洗劑。

除了柔軟精之外，部分人家中設置佛堂，認為自己購買的檀香是無害的天然香。洪永祥對此嚴正提醒，就算是天然檀香，在經過高溫燃燒後，依然不可避免地會產生PM2.5等空氣污染物，吸入過量同樣傷身。

醫師建議，如果日常生活中真的有祭拜點香的需求，「焚香後最好立刻離開該環境」，並務必保持室內全面通風，減少接觸持久不散的化學香，對個人健康才更有保障。

腎臟 洗衣球 醫師

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