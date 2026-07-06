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青春山海線-山海漫旅套票7日開賣 打造生活儀式感、帶動觀光新活力

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
經發局長盛筱蓉表示，市府透過不同的輔導措施，協助在地店家成長，今年整合北海岸景點、特色店家等，規劃出3條主題路線，藉此吸引民眾實際走訪北海岸。新北市政府經發局／提供
經發局長盛筱蓉表示，市府透過不同的輔導措施，協助在地店家成長，今年整合北海岸景點、特色店家等，規劃出3條主題路線，藉此吸引民眾實際走訪北海岸。新北市政府經發局／提供

暑假旅遊正夯，想來趟輕鬆又充實的北海岸小旅行嗎？新北市政府經濟發展局推出「青春山海線-山海漫旅」遊程套票，以淡水八里、金山萬里及九份瑞芳三大區域，串聯景點、店家及文化場館推出小旅行路線，活動套票自今年7月7日中午12時限量開賣，最低享6.4折。

經濟發展局長盛筱蓉表示，市府透過不同的輔導措施，協助在地店家成長，如店家微改造、電子商務導入、經營策略改變，及鼓勵店家提供多元友善服務等。今年整合北海岸景點、特色店家、文化場館等，規劃出3條主題路線，並以文青感方式設計套票旅遊包，讓民眾可以在旅程的開端，就開始享受生活的儀式感，藉此吸引民眾實際走訪北海岸，也期望大家一起用行動認識新北及支持在地特色店家。

三條主題路線包含以河岸風光與渡船體驗為特色的「河岸微風（淡水/八里）」；結合藝術、美食與溫泉體驗的「山海藝站（金山/萬里）」；以及串聯山城聚落與海岸景觀的「山城拾光（瑞芳/九份）」。各套票皆整合博物館門票、特色店家優惠、在地美食及文化體驗，讓旅客依照自己的步調自由安排行程，以更便利、更優惠的方式探索青春山海線。

本次套票售價分別為599元、650元及699元，除享有各項景點及店家優惠外，更推出限量旅行包，內含精美旅遊手冊、特色明信片及紀念透明卡等文創紀念品，陪伴旅客收藏北海岸旅程中的美好回憶。青春山海線－山海漫旅三大主題遊程套票將於7月7日（星期二）中午12時於KKday平台正式開賣，數量有限、售完為止，歡迎民眾把握機會，一起漫遊青春山海線，體驗北海岸多元豐富的旅遊魅力。

瑞芳 新北

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