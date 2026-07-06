颱風巴威逼近 台水盤點防汛物資整備確保供水穩定

颱風巴威逼近台灣，台水今天召開應變小組工作會議，盤點防汛物資及供水設備。目前全台清、配水池維持高水位，總儲備達480萬噸；已測試562台緊急發電機，確保斷電時抽水與淨水系統正常運作，並調配62台水車機動支援突發性缺水地區。

台水今天發布新聞稿表示，台水公司總經理李丁來上午主持召開「巴威颱風緊急應變小組第一次工作會議」，盤點防汛物資、人力與供水設備。目前全台清、配水池已預先維持高水位蓄水，並備妥足量淨水藥品，以隨時因應原水濁度瞬升。

台水提到，同時動員合作搶修廠商共324家、1247人及1519名台水內部員工進入待命狀態，以穩定供水、加強搶修能量。

針對強降雨可能引發的原水高濁度問題，台水表示，已擬定區域應變對策，如高雄地區規劃由南化聯通管機動增加支援水量，並啟動興田、溪埔、大泉等伏流水取水方案；針對萬里溪上游堰塞湖潛在風險，第九區管理處也已預先於下游淨水場加設防汛沙包，並完成供水備援調度部署。

台水提到，各項在建工程也已依各工地特性完成設施加固，嚴防開挖面遭地表水灌入，並落實機具撤離與交通維護措施；太陽能及小水力等綠能設施，也同步完成防颱盤點。

台水呼籲，颱風豪雨可能造成原水高濁或停電等影響供水，請民眾提早儲水防颱。若遇緊急停水，務必關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或引起火災，也請勿將橡皮管浸入水中，避免因虹吸作用導致水質被污染。