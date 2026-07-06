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感冒藥水當飲料喝？ 40歲男險送加護病房 醫曝正確用藥指南

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師強調，感冒藥水不可與其他感冒藥或退燒藥盲目倂用，以免因成分重疊對肝臟造成嚴重負擔。示意圖／Ingimage
醫師強調，感冒藥水不可與其他感冒藥或退燒藥盲目倂用，以免因成分重疊對肝臟造成嚴重負擔。示意圖／Ingimage

感冒時喝一瓶甜甜的藥水，是許多人習以為常的事，但若使用錯誤的飲用方式恐讓人送命。重症科醫師黃軒嚴正警告，許多人以為感冒藥水比較溫和、喝越多好得越快，臨床上卻有病患因喝了半瓶感冒藥水，加上自行混吃退燒藥、配酒，險些住進加護病房。黃軒也精闢整理出民眾用藥的NG行為，點破藥水背後的隱形危機。

黃軒在臉書粉專提到，診間曾有一名40多歲的上班族，因感冒就診時整個人昏沉、走路搖晃。醫師嚴肅詢問下，對方竟回答沒吃藥「只喝感冒藥水」，只要咳嗽、鼻塞就灌一口，一天內不知不覺喝了快半瓶，甚至同時混吃退燒藥又喝酒、開車回家。黃軒痛批這簡直是不要命的行為，大眾普遍缺乏基本用藥觀念，常將減輕症狀的藥水當成治本飲料亂灌。

黃軒精準列出國人最常犯的用藥盲點。最致命的就是「劑量重疊」，許多人習慣感冒藥、藥水、退燒藥一併服用，卻不知這些藥物成分大多重疊（如乙醯胺酚），過量服用會造成肝臟劇烈受損，甚至導致急性肝衰竭。此外，飲用時「不用量杯」直接對瓶口喝、或是拿家裡湯匙代替，都容易在無意間讓劑量大幅超標，引發藥物中毒、神智混亂與呼吸抑制。

此外，部分感冒藥水會讓人產生嗜睡特徵，吃完立刻開車會大幅增加交通事故風險；而酒精與藥物產生的化學反應，更會讓跌倒與心律不整的機率飆升。黃軒也科普點破，全家共喝一瓶、留著下次喝、或是迷信藥水比藥丸有效都是錯誤的。事實上，殺死感冒病毒讓身體痊癒的核心，從來不是藥水，而是每個人自身的「免疫系統」。

黃軒最後警告，如果日常生活中已出現發燒超過3天、呼吸困難、胸痛，或是咳嗽持續超過3到8週，就該立刻就醫找出真正病因，千萬不要再靠感冒藥水盲目硬撐。保持正確的科學用藥觀念，才是讓身體安全復原的最佳原則。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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