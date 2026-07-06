機車改管惹民怨…環境部：噪音超標15分貝不改善者 最重吊扣牌照

為回應國人對安寧生活環境的期盼，環境部修正「違反噪音管制法案件裁罰基準」，其中機動車輛噪音違規經通知限期改善，屆期仍未改善，且噪音值逾管制標準值15分貝，或機動車輛於夜間或特定噪音管制區違規，經通知限期改善，屆期仍未完成改善之次數達2次以上者，最重將處以吊扣牌照處罰。

環境部表示，「噪音管制法」第26條及第28條，已於去年12月26日修正，車輛噪音超標及未依規定接受噪音檢驗的違規罰鍰，已提高為新台幣3600元至3萬6000元。而本次修正納入罰鍰計算公式，依違規案件影響程度、1年內累積違規次數等因子計算罰鍰，並納入加重或減輕罰鍰因子，環保機關可將夜間/特定噪音管制區違規、屆期未改善、1年內首次違規、稽查配合度良好等違規情節納入罰鍰額度裁量，兼顧受處分者的權益與行政罰法精神。

環境部指出，今年7月3日修正「違反噪音管制法案件裁罰基準」，依本法第26條規定，機動車輛噪音違規經通知限期改善，屆期仍未改善，且噪音值逾管制標準值15分貝，或機動車輛於夜間或特定噪音管制區違規，經通知限期改善，屆期仍未完成改善次數達2次以上者，最重將處以吊扣牌照處罰。

環境部強調，本次修正裁罰基準與訂定的認定要點，使各縣市環保機關有更明確且一致的裁罰依據，特別是針對夜間噪音、累犯等嚴重擾民行為加強管制，期盼透過更完善的法制工具，攜手民眾共同維護寧靜宜居的環境。