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萬里溪堰塞湖已達最大容量6成 巴威颱風周末襲台嚴防豪雨

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮萬里溪堰塞湖蓄水量已達61%，農業部指出，隨著巴威颱風可能帶來顯著降雨，請各防災單位持續盤點各項應變整備工作。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮萬里溪堰塞湖蓄水量已達61%，農業部指出，隨著巴威颱風可能帶來顯著降雨，請各防災單位持續盤點各項應變整備工作。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮萬里溪堰塞湖依據今天下午4時20分監測資料，蓄水量推估約315.57萬立方公尺，約占總庫容量510萬立方公尺的61%，水位持續上升。農業部指出，隨著巴威颱風可能帶來顯著降雨，後續蓄水變化仍須依最新雨量及監測資料持續研判，請各防災單位持續盤點各項應變整備工作。

農業部今天下午持續召開「萬里溪堰塞湖災害緊急應變小組」工作會議，依近期每天約15萬至25萬立方公尺的入流量推估，若維持近日天氣型態，預估堰塞湖6天內不致蓄滿溢流。

不過巴威颱風來勢洶洶，中央氣象署表示，颱風持續朝西北西方向移動，預估將於本周五、周六（10日、11日）最接近台灣，暴風圈可能為花蓮山區帶來明顯降雨，氣象署將持續監控颱風動態及萬里溪集水區降雨趨勢。

農業部指出，林業保育署花蓮分署今天上午無人機空拍監測結果，堰塞湖水位持續穩定上升，湖區及壩體形態均無明顯變化，也未發現壩體滲流有異常情形，後續將持續透過無人機空拍及各項監測設備掌握現地變化。

為提升水位監測效能，林業保育署已於6月28日完成投入式水位計投放作業，設備運作正常並持續回傳監測數據；另透過中華防災學會向日本增購一組投入式浮標型水位計，預計於巴威颱風影響前完成布設，以提高監測可靠度。

農業部提醒花蓮縣政府、萬榮鄉及鳳林鎮公所持續落實溪床巡查、河道管制措施，嚴禁民眾進入河道，以防範突發溢流危及生命安全；農田水利署表示，在警戒發布後2小時，可移除溪床取水的導水土堤，完成水閘門關閉，降低災害風險。

農業部請各防災單位持續盤點各項應變整備工作，包括檢視萬里溪沿線堤防、橋梁、道路、防護設施、收容安置場所、防汛物資及疏散撤離機制等。

另外，農業部指出，馬太鞍溪堰塞湖目前幾乎已無蓄水，大致恢復成河道型態，但壩區、崩塌區及河道堆積約2.4億立方公尺土砂，仍有形成新生堰塞湖及不安定土砂大量下移的潛在風險。林業保育署將持續監測，依最新氣象情資發布預警，通知各防災單位即時應變；同時請花蓮縣府督導相關鄉鎮公所，預先完成疏散撤離整備作業，一旦發布警戒，立即啟動疏散避難作業，守護民眾生命安全。

巴威颱風 堰塞湖 氣象署

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