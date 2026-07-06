影／偏鄉學童擁有3C、使用社群比例高 兒福聯盟籲正視數位風險

兒福聯盟下午舉辦「社群、生活長怎樣 城鄉孩童不一樣」2026台灣城鄉兒童生活福祉調查報告記者會，由兒盟政策發展處副處長李宏文發表「2026年 臺灣城鄉兒童生活福祉調查」結果，呼籲正視偏鄉孩子在長假所面臨的物質匱乏與數位風險，共商緩解之道。

兒福聯盟為了解城鄉兒童基本日常生活、家庭陪伴與3C產品使用等綜合福祉差異，在2025年12月8日至2026年2月6日進行調查，施測對象分為偏鄉區與都會區國小四至六年級學童。偏鄉區為兒福聯盟提供經濟補助的偏鄉學校之學童與社區培力組織學童共計1162份有效問卷；都會區則參考2024年綜合所得稅平均稅額統計資料，從前六名的鄉鎮市區2中隨機抽樣，聯繫10所學校，共發出811份問卷，回收768份有效問卷，回收率達94.7%。

兒盟調查顯示，偏鄉學童擁有個人3C用品及使用社群媒體的比例皆超過八成五，抖音、小紅書等平台的使用率，更是都會孩子的兩倍，滑手機比翻課本還勤。

兒盟表示，長時間上網，雖然讓城鄉兒少的網路安全都亮起警示燈，但兩者面臨的危機本質卻大不相同。都會學童都會學童較常碰到金錢陷阱，一成三曾被要求課金購買遊戲寶物；偏鄉學童則深陷隱私危機，三成六在網路上「個資裸奔」，不只毫無防備地公開個人資料，被陌生 人索取照、要求開啟視訊通話等隱私風險也顯著偏高。

面對兒少長假困境，兒盟呼籲政府應於「兒少權法」修法增訂「兒少傳播權益與隱私保護」專章，要求網路平台落實風險評估與監管責任。

兒盟同步推出 「網路素養」教案，開放學校、社區組織及家長免費下載使用。唯有從實體照顧、網安教育及推動修法三管齊下，補足生活與陪伴缺口，才能全面守護兒少的現實生活與網路安全。

兒盟政策發展處副處長李宏文報告時表示，偏鄉地區孩子每週使用網路的時間是 20.8小時，碾壓都會地區的孩子。因為都會小孩可能要上補習班跟安親班，比較沒有時間上網。

李宏文表示，偏鄉學童使用社群明顯高於都會學童，不管是抖音、FB、IG、小紅書或者是Threads。

李宏文特定提醒，這些平台上面都有社群規範，是要 13+（13歲以上）才可以使用的、才可以註冊。但這次調查是 四、五、六年級，原則上他們都應該還沒有達到13歲，所以全部都「超齡使用」社群平台，這個部分需要提高關注。

兒福聯盟下午舉辦「社群、生活長怎樣 城鄉孩童不一樣」2026台灣城鄉兒童生活福祉調查報告記者會，兒盟政策發展處副處長李宏文表示，兒盟同步推出 「網路素養」教案，開放學校、社區組織及家長免費下載使用。唯有從實體照顧、網安教育及推動修法三管齊下，補足生活與陪伴缺口，才能全面守護兒少的現實生活與網路安全。記者黃義書／攝影