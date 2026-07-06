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有望放颱風假？巴威預估最近北市時間點曝 陸警進入暴風圈機會達90%

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
「全體局處要全面翻轉防汛思維，除要防汛超前，將被動防禦轉為主動進駐、提前部署。」蔣萬安聽取報告後也裁示，面對這次巴威來勢洶洶，各局處要記取內湖625積淹水經驗，首長更要有嚴正以待，戰戰競競態度，從此刻開始到風雨來臨之前，全面到位。圖／截自UDN直播
「全體局處要全面翻轉防汛思維，除要防汛超前，將被動防禦轉為主動進駐、提前部署。」蔣萬安聽取報告後也裁示，面對這次巴威來勢洶洶，各局處要記取內湖625積淹水經驗，首長更要有嚴正以待，戰戰競競態度，從此刻開始到風雨來臨之前，全面到位。圖／截自UDN直播

巴威颱風進逼，北市蔣萬安今下午赴災害應變中心，聽取各局處防颱準備。根據北市府氣象團隊預估，這次巴威對北市的威脅，預估周五凌晨五時有可能納入颱風警戒區；周五晚上十時進入暴風圈，發布陸警及進入暴風圈機會高達90%。預估最接近北市的時間點，會是周五晚間十時到周六早上八時。

「全體局處要全面翻轉防汛思維，除要防汛超前，將被動防禦轉為主動進駐、提前部署。」蔣萬安聽取報告後也裁示，面對這次巴威來勢洶洶，各局處要記取內湖625積淹水經驗，首長更要有嚴正以待，戰戰競競態度，從此刻開始到風雨來臨之前，全面到位，各跨局處也要做好橫向聯繫、資源整合。落實即時通報，同步應變，相互支援，無時差、零落差。

蔣萬安今天下午赴災害應變中心聽取相關防颱因應，北市府氣象團隊預估，目前巴威颱風的路徑，周四因太平洋高壓將往北偏，周五移動到台灣東方海面，預計周六通過台灣北方。氣象團隊預估，根據目前預估路徑，預計巴威海上颱風警報會在周四下午兩時發布；10日早上五時北市有可能被納入颱風警戒區域；周五晚上十時北市進入暴風圈，發布陸警及進入暴風圈機會高達90%，非常高，颱風移動之後，預計周六台北市會脫離暴風圈。

氣象團隊表示，預估台北市在周四開始，就會有外圍雨帶，最接近北市的時間點是在周五的晚間十時，到周六早上八時，平地有機會達到10至12級陣風，至於雨量各國預測不同，預估平地有200-300毫米，山區500、600毫米。

巴威颱風 北市 颱風假 蔣萬安

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