桃機飛安宣導活動登場 闖關抽亞洲來回機票

隨著暑假旅遊旺季到來，桃園國際機場旅運量持續攀升。為提升全民飛航安全意識，桃園國際機場公司即日起至8月31日舉辦115年度「飛向雲端，守護平安」飛安宣導活動，將出發大廳打造為大型實境解謎場域，並結合「線上飛安挑戰」及「飛安大使票選活動」，邀請民眾透過遊戲互動學習飛安知識，完成指定任務者還有機會抽中亞洲區來回機票。

機場公司表示，活動祭出雙重好禮回饋，旅客只要掃描活動QR Code或加入官方LINE帳號，即可展開實境解謎挑戰，依照線索破解與飛航安全相關的任務，在闖關過程中學習搭機前不可忽略的重要規範。完成「線上飛安知識挑戰」後，選出心目中最具代表性的飛安大使候選人，就能參加抽獎。

實體活動部分，在第一、第二航廈設置一樣的四個活動關卡，考題內容聚焦行李物品限制、電子產品使用規範、飛航禁限區、光束雷射禁照飛機，以及勿傳遞飛安不實訊息5大主題，每解一題就能獲得一次抽獎機會。另外，現場還能參加「飛安大使Q版明信片集章活動」，旅客只要集滿指定章戳，即可在現場直接兌換由機場公司及駐站單位贊助的限量精美禮品。

桃園機場指出，為了積極實踐企業社會責任，本次飛安宣導活動期間，也結合地方社福公益團體，邀請機場周遭鄰里國小與偏鄉學童實地參與飛安解謎，透過舉辦「機場小旅行」導覽活動，讓正確的飛安種子在每一位孩子心中萌芽、向下扎根。