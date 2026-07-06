2026台北電影節感人落幕！閉幕片《我的棋王爺爺》千人首映笑中帶淚

2026第28屆台北電影節於昨日迎來閉幕片溫馨力作《我的棋王爺爺》首映，現場創下1,200人滿座盛況，中山堂座無虛席。映後星光熠熠，監製唐在揚、導演陳怡蓉攜手超強卡司陣容李立群、謝以樂、洪瑜鴻（春風）、瑪菲司、五木、朱宥丞等影人盛裝出席， 首映現場笑聲與淚水交織，真摯的情感令全場觀眾深受動容。

《我的棋王爺爺》由南瓜電影製作、聯合數位文創共同出品，創作新秀導演陳怡蓉首次挑戰商業製作，聚焦1990年代末的城南萬華，講述孤獨的鑰匙兒童（謝以樂 飾）與公園裡的退伍老「棋王」（李立群 飾）因象棋對弈相遇，展開一場跨世代情誼與人生啟示，透過繁忙台北城一角，共同演繹一段「棋如人生，人生如棋」的庶民生命史。

今日記者會焦點全在跨世代卡司的精彩互動。久未與台灣觀眾見面的資深戲骨李立群，在片中飾演靈魂人物「棋王爺爺」。被問到接演契機，他笑說是被劇本中細膩的祖孫情吸引，為了精準呈現「老棋王」氣勢，劇組還特別找國手級老師幫大家集訓。被問到象棋技術，李立群自嘲：「其實我象棋談技術可能只有一分兩分，還好指導老師很到位！」導演陳怡蓉則透露，這次能邀請到李立群參與演出，是因為李立群分享自己生命中也有一位影響他很深的前輩，因此對這個帶有長輩情懷的角色特別有感。

（左起）洪瑜鴻（春風）在片中升格「演爸爸」，與「小棋王」謝以樂、青年版「小棋王」朱宥丞培養父子默契。圖／台北電影節 提供

在片中挑大樑演出「小棋王」的謝以樂則透露，私下為了象棋招式下了不少苦功。他笑說：「我本來只會玩半盤，全盤學完之後就到處跟別人下象棋，還會特別跑去青年公園看人家下棋。」而片中飾演青年版「小棋王」的朱宥丞也透露，自己原本完全不會下棋，為了揣摩象棋高手，在象棋指導的密集特訓下苦學基本戰術，心思都放在怎麼上網下棋磨練。

這次在片中升格「演爸爸」的洪瑜鴻（春風），收起過往犀利氣場，展現截然不同的反差演技。春風透露，開拍前特別花時間跟謝以樂相處、培養父子默契，拍攝時好幾場家族和解的重頭戲，連自己都在鏡頭後被深深感動。

電影《我的棋王爺爺》攜手戲劇泰斗李立群與耀眼新星謝以樂，並有春風、朱宥丞、陶傳正等卡司畫龍點睛，預計年底全台上映，業已備受觀眾期待。