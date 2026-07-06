快訊

食藥署追查「毒油事件」…姜至剛再上火線回應 更新360家業者及產品

疑涉內線交易！張國華、張國政等9人遭北檢搜索約談 長榮海運回應了

分科測驗周末登場！3.9萬人報名 數甲最多人考、選4科最熱門

聽新聞
0:00 / 0:00

2026台北電影節感人落幕！閉幕片《我的棋王爺爺》千人首映笑中帶淚

聯合新聞網／ 聯合數位文創
台北電影節閉幕片《我的棋王爺爺》，（左起）演員五木、瑪菲司、導演陳怡蓉、演員謝以樂、洪瑜鴻（春風）、朱宥丞、監製唐在揚出席記者會聊幕後趣事。圖／台北電影節 提供
台北電影節閉幕片《我的棋王爺爺》，（左起）演員五木、瑪菲司、導演陳怡蓉、演員謝以樂、洪瑜鴻（春風）、朱宥丞、監製唐在揚出席記者會聊幕後趣事。圖／台北電影節 提供

2026第28屆台北電影節於昨日迎來閉幕片溫馨力作《我的棋王爺爺》首映，現場創下1,200人滿座盛況，中山堂座無虛席。映後星光熠熠，監製唐在揚、導演陳怡蓉攜手超強卡司陣容李立群、謝以樂、洪瑜鴻（春風）、瑪菲司、五木、朱宥丞等影人盛裝出席， 首映現場笑聲與淚水交織，真摯的情感令全場觀眾深受動容。

《我的棋王爺爺》由南瓜電影製作、聯合數位文創共同出品，創作新秀導演陳怡蓉首次挑戰商業製作，聚焦1990年代末的城南萬華，講述孤獨的鑰匙兒童（謝以樂 飾）與公園裡的退伍老「棋王」（李立群 飾）因象棋對弈相遇，展開一場跨世代情誼與人生啟示，透過繁忙台北城一角，共同演繹一段「棋如人生，人生如棋」的庶民生命史。

今日記者會焦點全在跨世代卡司的精彩互動。久未與台灣觀眾見面的資深戲骨李立群，在片中飾演靈魂人物「棋王爺爺」。被問到接演契機，他笑說是被劇本中細膩的祖孫情吸引，為了精準呈現「老棋王」氣勢，劇組還特別找國手級老師幫大家集訓。被問到象棋技術，李立群自嘲：「其實我象棋談技術可能只有一分兩分，還好指導老師很到位！」導演陳怡蓉則透露，這次能邀請到李立群參與演出，是因為李立群分享自己生命中也有一位影響他很深的前輩，因此對這個帶有長輩情懷的角色特別有感。

（左起）洪瑜鴻（春風）在片中升格「演爸爸」，與「小棋王」謝以樂、青年版「小棋王」朱宥丞培養父子默契。圖／<a href='/search/tagging/2/台北電影節' rel='台北電影節' data-rel='/2/101800' class='tag'><strong>台北電影節</strong></a> 提供
（左起）洪瑜鴻（春風）在片中升格「演爸爸」，與「小棋王」謝以樂、青年版「小棋王」朱宥丞培養父子默契。圖／台北電影節 提供

在片中挑大樑演出「小棋王」的謝以樂則透露，私下為了象棋招式下了不少苦功。他笑說：「我本來只會玩半盤，全盤學完之後就到處跟別人下象棋，還會特別跑去青年公園看人家下棋。」而片中飾演青年版「小棋王」的朱宥丞也透露，自己原本完全不會下棋，為了揣摩象棋高手，在象棋指導的密集特訓下苦學基本戰術，心思都放在怎麼上網下棋磨練。

這次在片中升格「演爸爸」的洪瑜鴻（春風），收起過往犀利氣場，展現截然不同的反差演技。春風透露，開拍前特別花時間跟謝以樂相處、培養父子默契，拍攝時好幾場家族和解的重頭戲，連自己都在鏡頭後被深深感動。

電影《我的棋王爺爺》攜手戲劇泰斗李立群與耀眼新星謝以樂，並有春風、朱宥丞、陶傳正等卡司畫龍點睛，預計年底全台上映，業已備受觀眾期待。

電影 台北電影節 台北

延伸閱讀

李立群演棋王苦練象棋 自曝紅到被陝北牧羊人認出

春風竟勸童星長大當法醫！私下暖舉曝光「有事不用報警，找春風就對」

2026台北電影節／開幕片《怎麼可能》首映千人朝聖　51歲徐若瑄苦練泰雅母語、畫老妝扮阿嬤

《我未許願先吹蠟燭》北影首映好評！11歲童星梅靜妍讓柯震東驚呆：台詞看看就記得太天才！

相關新聞

雞湯、魚湯補身體？譚敦慈揭「不吃肉」白搭：蛋白質比一顆蛋還少

譚敦慈在《新聞哇哇挖》節目中表示，喝湯不如吃肉，認為湯中的蛋白質補充甚微，病人不應只喝湯而忽略肉類攝取。她強調，攝取足夠的魚肉和雞肉對術後癒合及營養支持至關重要。

黃昏市場蓮霧7顆1000元！長輩買回嚇壞 網認出「LV級品種」

網友在社群「信義區三兩事」上抱怨蓮霧價格過高，一公斤售價達1000元，掀起熱烈討論。雖然不少人認為貴，但也有網友指出因為時令影響，價格偏高屬正常現象。

美國網紅調味料不能帶！她寄回台灣整箱遭扣押 驚喊：不小心變毒梟

去美國旅遊時，帶調味料當心觸法！一名女網友在Threads上發文分享慘痛經驗，極力呼籲「大家不要把這款調味料帶回或寄回台灣喔，內容物有罌粟種子」。

不吃紅肉就健康？6旬婦自曝吃蛋習慣 醫驚：難怪風險訊號飆高

你是不是也為了維持健康而努力調整飲食，卻總是好奇自己「到底做得對不對」？基因醫師張家銘在臉書粉專分享一個真實案例，一位非常重視健康的60歲女性，平時不吃紅肉、飲食清淡，然而在進行代謝體檢測時，卻發現腸道菌加工後的風險訊號「三甲胺氧化物（TMAO）」偏高。連醫師都感到十分疑惑，因為這條線一開始完全接不起來。

沒熟比較營養？專家曝「全熟蛋」驚人好處：蛋白質吸收率暴增8成

許多台灣民眾在吃火鍋或平價牛排時，常會特別挑選半熟蛋或溏心蛋，甚至喜歡用生蛋黃沾肉片，認為「雞蛋煮得越熟，營養流失就越多」。然而，營養師近日發文科普，強調雞蛋中的核心營養素在一般烹調溫度下根本不會大量流失；相反地，熟雞蛋的蛋白質消化吸收率高達90%以上，比生雞蛋足足高出約8成，適度加熱後的雞蛋反而更方便人體吸收利用。

機車改管惹民怨 環境部：噪音超標15分貝不改善者 最重吊扣牌照

為回應國人對安寧生活環境的期盼，環境部修正「違反噪音管制法案件裁罰基準」，其中機動車輛噪音違規經通知限期改善，屆期仍未改善，且噪音值逾管制標準值15分貝，或機動車輛於夜間或特定噪音管制區違規，經通知限期改善，屆期仍未完成改善之次數達2次以上者，最重將處以吊扣牌照處罰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。