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巴威進逼提前啟動防颱準備...有望放颱風假？ 蔣萬安說話了
強颱巴威持續增強中，氣象署今預估，最快周四可能發布海上颱風警報。北市長蔣萬安今也新增行程，赴應變中心聽取各局處防颱準備。對於這次巴威進逼，是否北市有機會放颱風假？蔣萬安今受訪表示，一切都密切關注，是否停班課也須依相關規定辦理，同時也會根據北北基桃四市平台，充分討論交換意見。
蔣萬安今天下午赴EOC聽取相關防颱準備，蔣萬安說，這一次包括氣象團隊預測、及中央氣象署公布整個颱風動態，這一次確實巴威預估非常強大的颱風，所以一定是秉持嚴正以待、做好萬全準備，料敵從寬、禦敵從嚴態度。
蔣說，今天他特別到EOC，及接下來下午各項防颱準備作業進行視察，不管都發局對外牆懸掛物、大型機具，一定要求必要時移除或是加強穩固；另外包括工務局、水利處、公園處、大地處等，對於轄管的車行地下道、或邊坡山坡地等加強各項準備。
另外，蔣萬安也提到，環保局在防汛期前，已全面針對1萬3000多條溝渠進行清淤；7月3日也即刻針對12個行政區易積水淹水地方，再一次針對這些溝渠進行各項準備，動員有8000多人次，2000多車次進行全面的清淤。今天再次到EOC，也提醒所有的民眾「多一分準備，少一分災害」，全面嚴正以待面對這周即將到來的颱風巴威。
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