關懷據點「無紙化」長者怨聲多 中市社會局：多數能完成亦可人工補登

台中市府社會局要求各關懷據據點實施「無紙化」作業，紙本文書作業改為電腦文書提報。市議員李天生今天說，他接獲陳情表示，關懷據點成員都是上年紀的長輩，對電腦操作並不熟悉，作業上十分困擾。社會局解說，是配合中央規定辦理，未來將透過教育訓練及實地輔導機制，協助各單位逐步熟悉相關流程。

李天生說，社會局要求今年度起關懷據點相關資料全面採用資訊化作業，不少社區抱怨，關懷據點都是70歲以上長輩，相關文書作業都依靠志工協助，且志工也多是60歲以上的鄉親，並不熟悉電腦操作，根本無法達成上級要求。預期各據點都面臨類似狀況，要求全面清查，協助解決長輩們的困擾。

太平區福隆社區發展協會理事長吳宛庭反映，志工們年齡偏高，對登錄學員健保卡上課或QR Code報到，不太會操作，常常失敗，引起長者不滿並影響檢核作業。同時在作業繁瑣，福利沒有增加下，不少志工紛紛打退堂鼓，建議繼續採用紙本作業，等培養出電腦人才後再說。

社會局表示，此為配合衛福部社會及家庭署規定辦理，主要用於掌握據點實際服務人數及服務情形，並作為中央分級補助依據，非台中市自行增加要求。

市府自2021年起持續辦理系統操作訓練及到點輔導，去年也已預先向各據點說明，今年度將依中央規定落實資訊化報到。每年至少辦理15場操作培訓課程，並提供電話諮詢及到點協助。

目前全市538處據點經輔導後，多數都能順利完成資訊化報到。如因系統或操作問題無法即時完成，也可透過人工方式補登，不影響長輩參與服務權益。