快訊

長榮海空分家爆內線交易…北檢兵分10路搜索 約談張國華、張國政等9人

中共突試射飛彈！日澳紐齊轟「把南太平洋當靶場」專家示警1事

台中演講遭攻擊！矢板明夫緊急送醫 工作人員曝不明男子連2日在飯店徘徊

聽新聞
0:00 / 0:00

關懷據點「無紙化」長者怨聲多 中市社會局：多數能完成亦可人工補登

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市府社會局要求各關懷據據點實施「無紙化」作業。圖／太平區福隆社區發展協會提供
台中市府社會局要求各關懷據據點實施「無紙化」作業。圖／太平區福隆社區發展協會提供

台中市社會局要求各關懷據據點實施「無紙化」作業，紙本文書作業改為電腦文書提報。市議員李天生今天說，他接獲陳情表示，關懷據點成員都是上年紀的長輩，對電腦操作並不熟悉，作業上十分困擾。社會局解說，是配合中央規定辦理，未來將透過教育訓練及實地輔導機制，協助各單位逐步熟悉相關流程。

李天生說，社會局要求今年度起關懷據點相關資料全面採用資訊化作業，不少社區抱怨，關懷據點都是70歲以上長輩，相關文書作業都依靠志工協助，且志工也多是60歲以上的鄉親，並不熟悉電腦操作，根本無法達成上級要求。預期各據點都面臨類似狀況，要求全面清查，協助解決長輩們的困擾。

太平區福隆社區發展協會理事長吳宛庭反映，志工們年齡偏高，對登錄學員健保卡上課或QR Code報到，不太會操作，常常失敗，引起長者不滿並影響檢核作業。同時在作業繁瑣，福利沒有增加下，不少志工紛紛打退堂鼓，建議繼續採用紙本作業，等培養出電腦人才後再說。

社會局表示，此為配合衛福部社會及家庭署規定辦理，主要用於掌握據點實際服務人數及服務情形，並作為中央分級補助依據，非台中市自行增加要求。

市府自2021年起持續辦理系統操作訓練及到點輔導，去年也已預先向各據點說明，今年度將依中央規定落實資訊化報到。每年至少辦理15場操作培訓課程，並提供電話諮詢及到點協助。

目前全市538處據點經輔導後，多數都能順利完成資訊化報到。如因系統或操作問題無法即時完成，也可透過人工方式補登，不影響長輩參與服務權益。

台中市府社會局要求各關懷據據點實施「無紙化」作業。圖／太平區福隆社區發展協會提供
台中市府社會局要求各關懷據據點實施「無紙化」作業。圖／太平區福隆社區發展協會提供

台中市 社會局

延伸閱讀

中市「有鈣讚」政策有人領不到 市府：8月31日起擴大辦理

問題油品擴大 中市稽查24校、12社福單位、1月子餐業者淪陷

高中廢除留級後畢業率下滑 教部：課程標準未放寬

「人的永續」才是發展核心 基隆長庚醫院院長吳俊德建立品牌、願景留才

相關新聞

雞湯、魚湯補身體？譚敦慈揭「不吃肉」白搭：蛋白質比一顆蛋還少

譚敦慈在《新聞哇哇挖》節目中表示，喝湯不如吃肉，認為湯中的蛋白質補充甚微，病人不應只喝湯而忽略肉類攝取。她強調，攝取足夠的魚肉和雞肉對術後癒合及營養支持至關重要。

黃昏市場蓮霧7顆1000元！長輩買回嚇壞 網認出「LV級品種」

網友在社群「信義區三兩事」上抱怨蓮霧價格過高，一公斤售價達1000元，掀起熱烈討論。雖然不少人認為貴，但也有網友指出因為時令影響，價格偏高屬正常現象。

美國網紅調味料不能帶！她寄回台灣整箱遭扣押 驚喊：不小心變毒梟

去美國旅遊時，帶調味料當心觸法！一名女網友在Threads上發文分享慘痛經驗，極力呼籲「大家不要把這款調味料帶回或寄回台灣喔，內容物有罌粟種子」。

不吃紅肉就健康？6旬婦自曝吃蛋習慣 醫驚：難怪風險訊號飆高

你是不是也為了維持健康而努力調整飲食，卻總是好奇自己「到底做得對不對」？基因醫師張家銘在臉書粉專分享一個真實案例，一位非常重視健康的60歲女性，平時不吃紅肉、飲食清淡，然而在進行代謝體檢測時，卻發現腸道菌加工後的風險訊號「三甲胺氧化物（TMAO）」偏高。連醫師都感到十分疑惑，因為這條線一開始完全接不起來。

有望放颱風假？巴威預估最近北市時間點曝...陸警進入暴風圈機會達90%

巴威颱風進逼，北市長蔣萬安今下午赴災害應變中心，聽取各局處防颱準備。根據北市府氣象團隊預估，這次巴威對北市的威脅，預估周五凌晨五時有可能納入颱風警戒區；周五晚上十時進入暴風圈，發布陸警及進入暴風圈機會高達90%。預估最接近北市的時間點，會是周五晚間十時到周六早上八時。

發生虐童案還延燒 童子瑋要求道歉 謝國樑：會好好跟家長表達歉意

基隆市七堵區名人幼兒園的教保服務人員，不當對待幼兒並造成受傷。競選市長的議長童子瑋，今要求市長謝國樑應出面道歉。謝國樑今視察環保局清淤作業受訪時說，對這事本來充滿歉意，會好好的跟家長表達歉意。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。