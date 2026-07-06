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年均復發9次…異位性皮膚炎傷口和衣物緊黏 嚴重者現可申請健保

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
健保署近日將新型生物製劑納入健保給付，提供符合資格的中重度異位性皮膚炎患者最長兩年治療，預估可望嘉惠約千名病友，達到長期穩定控制。圖／異位性皮膚炎病友協會提供
健保署近日將新型生物製劑納入健保給付，提供符合資格的中重度異位性皮膚炎患者最長兩年治療，預估可望嘉惠約千名病友，達到長期穩定控制。圖／異位性皮膚炎病友協會提供

30多歲的Alice從小飽受異位性皮膚炎折磨，病情嚴重時，全身紅腫、脫皮，傷口滲出組織液，衣服與皮膚緊黏，每次換衣服都像撕裂傷口般疼痛。劇烈搔癢讓她無法專心工作，常被迫請假，外露病灶導致缺乏自信。在接受新型生物製劑治療後，長年反覆發作的癢感與皮膚病灶明顯改善，生活逐漸回到正軌。

台灣皮膚科醫學會理事長趙曉秋表示，異位性皮膚炎是全身性慢性免疫疾病，不是單純皮膚問題。根據台灣研究，中度及重度患者約占所有異位性皮膚炎患者26.7%，中重度患者平均每年復發9次，一年約4.5個月處於急性發作期，每次發作平均持續15天，長期反覆復發已成為病友生活常態。

除了皮膚症狀，中重度患者也承受沉重的身心負擔。研究顯示，病友罹患高血壓、高血糖、高血脂及心血管疾病的風險較一般人高，工作表現也明顯受到影響，重度患者工作障礙程度更是輕度患者2.6倍，焦慮、憂鬱比例也較高，整體生活品質甚至可能低於部分心臟病及糖尿病患者。

趙曉秋指出，治療異位性皮膚炎不能只追求暫時止癢，而應從疾病根源控制發炎反應、修復皮膚屏障，才能真正降低復發頻率，達到長期穩定控制。臨床上許多患者最期待的不只是止癢，而是能讓皮膚病灶真正清除，恢復正常生活。

台大醫院皮膚部教授朱家瑜表示，異位性皮膚炎的核心病因與第二型免疫反應過度活化有關，其中介白素IL-13是導致皮膚屏障受損、慢性發炎與劇烈搔癢的重要關鍵。新型生物製劑可精準阻斷IL-13訊號，從源頭控制發炎，臨床試驗證實可有效改善病灶與降低癢感，協助患者達成長期穩定控制。

朱家瑜指出，過去患者若要接受生物製劑，多半必須負擔高額自費，成為不少家庭沉重經濟壓力。此次健保納入新型生物製劑後，符合資格的慢性中重度患者，在接受照光治療及其他全身性治療效果不佳，或因醫療因素無法接受上述治療者，可由皮膚科或風濕免疫科醫師提出申請，提供更多元且可負擔的治療選擇。

醫師提醒，異位性皮膚炎屬於需長期管理的慢性疾病，病友切勿因症狀改善便自行停藥，應與醫師共同擬定個人化治療計畫，規律追蹤、持續治療，才能真正降低反覆復發機率，擺脫「癢了就擦藥、停藥又復發」的惡性循環，重拾工作、社交與生活品質。

異位性皮膚炎

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