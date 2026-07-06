小暑節氣明報到！高溫濕氣夾擊 中醫提醒冷氣病來襲快吃「瓜」補水

明天就是24節氣中的小暑，代表天氣進入真正炎熱階段，雖然未到一年中最熱的大暑，但高溫加上濕氣逐漸累積，人體更容易受到暑邪與濕邪影響。翰鳴堂中醫診所中醫師莊可鈞說，近期門診中，不少民眾反應晚上睡不好、心煩易怒、精神不濟、胃口變差，甚至整天昏沉、提不起勁。這些都是小暑常見的身體反應，順應節氣調整生活與飲食，就能降低暑熱對身體帶來的負擔。

莊可鈞說，「暑為陽邪」，具有炎熱、耗氣、傷津的特性，自小暑開始，高溫與濕氣交互作用，更容易形成「暑濕」。當人體排汗增加，水分與電解質大量流失，不但容易口乾舌燥，也可能因氣陰耗損而出現疲倦無力、頭暈、心悸等症狀；若濕氣滯留體內，又會影響脾胃運化功能，導致食慾下降、腹脹、消化不良、大便黏膩等問題。

莊可鈞指出，中醫有「夏氣通於心」的說法，夏季屬火，與心臟相應，心又主神明，因此每到小暑前後，失眠患者往往明顯增加。許多人白天被高溫悶得心浮氣躁，晚上又因體溫偏高、情緒不穩而難以入睡，即使睡著了，也容易多夢、淺眠或半夜驚醒，隔天精神更加疲憊，形成惡性循環。

此外，現代人的生活型態也容易加重暑熱傷身。長時間待在冷氣房、室內外溫差過大，加上冰品、手搖飲、含糖飲料攝取增加，雖然能獲得短暫的涼爽，卻可能使脾胃功能下降，影響身體正常代謝，反而更容易感到疲倦、食慾不振，甚至出現俗稱「冷氣病」的不適。

在飲食方面，建議以「清暑益氣、健脾祛濕、養心安神」為原則。可多選擇冬瓜、絲瓜、苦瓜、小黃瓜、蓮藕、蓮子、百合、薏仁、綠豆等當季食材，不僅有助於補充水分，也能減輕暑熱帶來的不適。蛋白質則可選擇魚類、雞肉、豆製品等較容易消化吸收的食物，避免因高溫而只吃水果或喝飲料，造成營養攝取不足。

不少人習慣一熱就喝冰水、吃冰消暑。莊可鈞提醒，過度食用冰品容易讓脾胃受寒，降低消化功能，長期下來反而容易腹瀉、腹脹、四肢無力。建議以常溫白開水、無糖茶飲或適量補充電解質取代冰飲，讓身體循序散熱，比快速降溫更符合健康原則。

生活作息方面，小暑期間應避免長時間曝曬於烈日下，外出記得做好防曬並適時補充水分。運動最好安排在清晨或傍晚，避免中午高溫時段，以健走、慢跑、伸展、瑜珈等溫和運動為主，有助於促進循環、改善睡眠，也能提升身體對高溫的適應能力。晚上則建議11點前就寢，睡前減少滑手機及攝取咖啡因，幫助大腦放鬆，提高睡眠品質。

若心煩、失眠、疲倦、胃口差等症狀持續數周，中醫會依照個人體質辨證論治。有些患者屬於心火偏旺，有些則是暑濕困脾、氣陰兩虛或肝鬱化火，因此治療方式也有所不同。除了中藥調理之外，也可搭配針灸治療，透過神門、內關、百會、安眠等穴位，幫助養心安神、改善睡眠，同時調節自律神經與提升身體機能。

莊可鈞說，小暑雖然是盛夏的開始，也是暑熱對人體影響逐漸加劇的重要節氣。養生重點不只是消暑，更要兼顧養心、健脾與祛濕，維持規律作息、均衡飲食及充足睡眠，才能減少心煩失眠、疲倦無力及腸胃不適等夏季常見問題，以健康的狀態迎接更加炎熱的大暑時節。