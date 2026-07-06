強颱巴威逼近恐成首個侵台強颱　侯友宜指示市府提前完成防颱準備

強颱巴威逐漸逼近，新北市長侯友宜今天主持巴威颱風新北市災害應變中心整備會議，侯友宜強調這是今年首個侵台強颱，周一至周三新北市仍維持高溫午後陣雨天氣，各局處與區公所務必在這段時間完成各項防颱整備與機具預置，以守護市民安全。

天氣風險管理公司在整備會議中分析，強颱巴威目前位於新北市東南方約2700公里的海面上，以每小時21公里的速度向西北方向移動，暴風半徑達320公里。預計將沿太平洋高壓邊緣移動，週四來到台灣東南方海面。若高壓勢力減弱，颱風將轉向北或西北方，朝台灣北方海面通過，其7級風暴風圈預期將掃過北部陸地。

天氣風險公司指出，海警預計最快在週四（9日）下午至傍晚發布，週四深夜至週五凌晨發布陸警。降雨部分週五下午起雨勢轉趨明顯，週六新北市北側、東側及南側山區的日雨量預估達250至350毫米，累積總雨量以南側山區最為顯著，預估可達300至700毫米，東側山區亦有350至570毫米的降雨規模。

天氣風險公司強調，雖然颱風在接近台灣時強度可能略微減弱為中颱，但其環流仍然龐大，市民切勿掉以輕心。

新北市長侯友宜表示，這是今年第一個侵台的強烈颱風，預估週四下午發布海警、深夜發布陸警，週五晚上到週六整天是風雨最明顯的時段，市區風力可能達到9到10級，並有可能出現11到13級的強陣風。侯友宜說，週一至週三新北市仍為高溫午後陣雨天氣，各區公所與市府團隊務必利用這幾天先行完成防颱自主檢查與機具預置，並透過各種管道告知市民颱風動態與災害應變資訊，確保市民配合各項防範措施。

各局處聽取天氣風險公司簡報。記者黃子騰／攝影