快訊

美國網紅調味料不能帶！她寄回台灣整箱遭扣押 驚喊：不小心變毒梟

北捷台北車站M8傳辣椒水外洩！民眾狂咳 警方鎖定1男法辦

矢板明夫台中演講遭不明人士攻擊 警方證實：受理報案追查歹徒中

強颱巴威逼近恐成首個侵台強颱 侯友宜指示市府提前完成防颱準備

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
新北市長侯友宜主持巴威颱風新北市災害應變中心整備會議。記者黃子騰／攝影
新北市長侯友宜主持巴威颱風新北市災害應變中心整備會議。記者黃子騰／攝影

強颱巴威逐漸逼近，新北市長侯友宜今天主持巴威颱風新北市災害應變中心整備會議，侯友宜強調這是今年首個侵台強颱，周一至周三新北市仍維持高溫午後陣雨天氣，各局處與區公所務必在這段時間完成各項防颱整備與機具預置，以守護市民安全。

天氣風險管理公司在整備會議中分析，強颱巴威目前位於新北市東南方約2700公里的海面上，以每小時21公里的速度向西北方向移動，暴風半徑達320公里。預計將沿太平洋高壓邊緣移動，週四來到台灣東南方海面。若高壓勢力減弱，颱風將轉向北或西北方，朝台灣北方海面通過，其7級風暴風圈預期將掃過北部陸地。

天氣風險公司指出，海警預計最快在週四（9日）下午至傍晚發布，週四深夜至週五凌晨發布陸警。降雨部分週五下午起雨勢轉趨明顯，週六新北市北側、東側及南側山區的日雨量預估達250至350毫米，累積總雨量以南側山區最為顯著，預估可達300至700毫米，東側山區亦有350至570毫米的降雨規模。

天氣風險公司強調，雖然颱風在接近台灣時強度可能略微減弱為中颱，但其環流仍然龐大，市民切勿掉以輕心。

新北市長侯友宜表示，這是今年第一個侵台的強烈颱風，預估週四下午發布海警、深夜發布陸警，週五晚上到週六整天是風雨最明顯的時段，市區風力可能達到9到10級，並有可能出現11到13級的強陣風。侯友宜說，週一至週三新北市仍為高溫午後陣雨天氣，各區公所與市府團隊務必利用這幾天先行完成防颱自主檢查與機具預置，並透過各種管道告知市民颱風動態與災害應變資訊，確保市民配合各項防範措施。

各局處聽取天氣風險公司簡報。記者黃子騰／攝影
各局處聽取天氣風險公司簡報。記者黃子騰／攝影

新北市舉行巴威颱風災害應變中心整備會議。記者黃子騰／攝影
新北市舉行巴威颱風災害應變中心整備會議。記者黃子騰／攝影

侯友宜 侵台 巴威颱風

延伸閱讀

強颱巴威北轉倒數 氣象署估這天海警、陸警連發

巴威來勢洶洶 下周會放颱風假？這幾縣市颱風暴風侵襲機率逾3成

挑戰今年「風王」! 巴威颱風這天強度將達巔峰 最快周四發布海陸警

強颱巴威來勢洶…南消啟動防颱應變 黃偉哲：0625豪雨成災點加強戒備

相關新聞

黃昏市場蓮霧7顆1000元！長輩買回嚇壞 網認出「LV級品種」

網友在社群「信義區三兩事」上抱怨蓮霧價格過高，一公斤售價達1000元，掀起熱烈討論。雖然不少人認為貴，但也有網友指出因為時令影響，價格偏高屬正常現象。

美國網紅調味料不能帶！她寄回台灣整箱遭扣押 驚喊：不小心變毒梟

去美國旅遊時，帶調味料當心觸法！一名女網友在Threads上發文分享慘痛經驗，極力呼籲「大家不要把這款調味料帶回或寄回台灣喔，內容物有罌粟種子」。

不吃紅肉就健康？6旬婦自曝吃蛋習慣 醫驚：難怪風險訊號飆高

你是不是也為了維持健康而努力調整飲食，卻總是好奇自己「到底做得對不對」？基因醫師張家銘在臉書粉專分享一個真實案例，一位非常重視健康的60歲女性，平時不吃紅肉、飲食清淡，然而在進行代謝體檢測時，卻發現腸道菌加工後的風險訊號「三甲胺氧化物（TMAO）」偏高。連醫師都感到十分疑惑，因為這條線一開始完全接不起來。

平均每年復發9次 異位性皮膚炎傷口和衣物緊黏 嚴重者現可申請健保

30多歲的Alice從小飽受異位性皮膚炎折磨，病情嚴重時，全身紅腫、脫皮，傷口滲出組織液，衣服與皮膚緊黏，每次換衣服都像撕裂傷口般疼痛。劇烈搔癢讓她無法專心工作，常被迫請假，外露病灶導致缺乏自信。在接受新型生物製劑治療後，長年反覆發作的癢感與皮膚病灶明顯改善，生活逐漸回到正軌。

小暑節氣明報到 高溫濕氣夾擊 中醫提醒冷氣病來襲 建議吃「瓜」補水

明天就是24節氣中的小暑，代表天氣進入真正炎熱階段，雖然未到一年中最熱的大暑，但高溫加上濕氣逐漸累積，人體更容易受到暑邪與濕邪影響。翰鳴堂中醫診所中醫師莊可鈞說，近期門診中，不少民眾反應晚上睡不好、心煩易怒、精神不濟、胃口變差，甚至整天昏沉、提不起勁。這些都是小暑常見的身體反應，順應節氣調整生活與飲食，就能降低暑熱對身體帶來的負擔。

強颱巴威逼近恐成首個侵台強颱　侯友宜指示市府提前完成防颱準備

強颱巴威逐漸逼近，新北市長侯友宜今天主持巴威颱風新北市災害應變中心整備會議，侯友宜強調這是今年首個侵台強颱，周一至周三新北市仍維持高溫午後陣雨天氣，各局處與區公所務必在這段時間完成各項防颱整備與機具預置，以守護市民安全。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。