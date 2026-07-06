想簽器官捐贈卻不敢對家人說 台中慈濟醫院推器捐聲紋卡

有些人想簽器官捐贈同意書，將來有機會遺愛人間卻不敢對家人說，台中慈濟醫院今天舉辦器官捐贈宣導活動，推廣「聲紋卡」服務。院內一位張姓護理師多年前已簽下器官捐贈同意書，卻始終開不了口，難以和父母好好談這件事，聲紋卡正好解決她的難題，她可上網錄下自己器捐想法，將來若有機會器捐，家人上網就可聽到她的心聲。

張姓護理師說，聲紋卡讓她把不敢說出口的話留給家人，替彼此完成道謝、道歉、道愛與道別的「四道人生」，也能讓家人明白她的捐贈心願。此服務讓民眾在簽署器捐同意書時，可同步錄下10分鐘的語音，親口說出決定背後的心意；現場簽署器捐意願者，可獲贈一只可錄音、隨按隨播的錄音機鑰匙圈，把想說的話帶在身邊。

今年器官捐贈宣導，許多人心中有捐贈的念頭，卻覺得難以開口，不敢對家人說。聲紋卡讓心意化為聲音，當有一天這段話被家人聽見。

器官移植中心主任鄭紹彬表示，全台目前有一萬多人正在等待器官移植，其中腎臟、肝臟需求最多，移植技術雖已成熟，器官來源卻長期不足。他說簽署器捐卡並非觸霉頭，而是一種意願的表達，即使簽了，若身體狀況不適合或家人不同意，都不會勉強；每一個捐出的器官都會受到妥善照顧。

鄭紹彬主任與社服室主任林怡嘉、器官捐贈協調師今天一起動手，將代表心臟、肝臟、腎臟等可捐贈器官的拼圖貼上活動背板，帶大家認識身上有哪些器官，能在生命的最後化為送給別人的禮物。

今天從新竹搭車到台中慈濟醫院看診的一對夫妻，二人在聽了宣導後，覺得器官捐贈是好事，一起簽下同意書。男子說，他過去從沒想過器捐，也不曾和孩子談起，但孩子都已成年、各有自主權，相信會尊重二人的決定。若用聲紋卡想留一句話給孩子是什麼內容，女子說，她希望讓愛延續，讓生命完整，讓需要的人能活得舒服一些。