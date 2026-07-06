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音樂劇魔女宅急便抵台 音樂總監：綠色乖乖是魔法

中央社／ 台北6日電

真人版「魔女宅急便」音樂劇日本原裝抵台，今天起進入國家戲劇院展開卸貨進場，日本音樂總監小島良太現場看到綠色乖乖整齊排列，知道功能後驚呼乖乖才是最大魔法。

「魔女宅急便」音樂劇劇組上午特別在台北國家戲劇院舉行劇場傳統的拜拜儀式，台日團隊全員齊聚，供桌上供品豐富，其中最吸睛的莫過於台灣科技界與劇場界的「科技神物」象徵設備順暢運作的「綠色乖乖」。

日本音樂總監小島良太透過牛耳藝術發布的新聞資料表示，這是他第一次參與台灣拜拜儀式，人生解鎖一場新鮮且深刻的文化體驗。他透露，日本也有類似祈福習俗，同樣會拜拜祈求好運，不過日本主要是遵循神道教傳統，現場不燒香，而是由神官帶領，使用被視為神聖的樹葉（榊葉）向神明祈願。

小島良太一看到供桌上的「綠色乖乖」，得知象徵「機器乖乖運作」的都市傳說後感到驚奇，直呼這才是魔法。他也聽到台灣劇場為了祈求不要下雨、票房秒殺而「畫烏龜」感到驚訝，「那我也要馬上跟乖乖祈禱，希望這次舞台上的魔法一切順利。」

「魔女宅急便」音樂劇描述13歲見習魔女琪琪與黑貓吉吉離開家鄉，在陌生城市中獨立修行，面對孤獨與挫折，在送貨中找到自己的價值。為了重現原作飛行瞬間，舞台上將有吊鋼絲飛行，讓琪琪在觀眾眼前真實躍升至舞台半空；結合細膩舞台裝置與投影，帶觀眾一起見證琪琪跨越迷惘的「第一次飛行」。

真人版「魔女宅急便」音樂劇中文字幕、日文發音，將於7月10日至19日在台北國家戲劇院，7月24日至8月2日在台中國家歌劇院演出。

日本 音樂劇

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