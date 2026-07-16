長期宿便好菌降 不良習慣加劇菌相失衡恐致癌 便祕、解不乾淨可能是大腸癌表徵！

衛福部6月公布最新國人十大死因統計，大腸癌發生率與死亡率雙高，長年穩居國人健康威脅前段班。平均每28分鐘就有1人確診大腸癌，其中高達兩成病患初診即為第四期，多已轉移至肝、肺等其他部位，嚴重程度不可輕忽！大腸直腸外科何建霖醫師表示，超過九成大腸癌是由大腸息肉演變而來，代表腸道菌相處於失衡狀態，而便秘更是大腸癌警訊之一。民眾除養成良好生活習慣外，近年來國外研究紛紛指出飲用優酪乳與降低腸癌發生率有正相關，建議可透過每日早晚飲用優酪乳補充益生菌，降低惡性息肉與腸癌發生。

工作繁忙，經常外食纖維、水分攝取不足，易造成便祕。 圖／張益華

全台5人就1人便秘！36歲男自豪排便少「好省時」 竟查出大腸癌二期

大腸癌罹患率高，但許多民眾經常忽略的便秘問題，可能正是身體發出的警訊。根據統計，台灣成人每5位成年人就有1人受便秘所苦。何建霖醫師分享，過往曾收治一名36歲陳先生（化名），平時工作繁忙，喜歡透過飲酒、吃牛肉紓壓，一年前開始出現便秘、腹脹與「解不乾淨」的感覺。原以為是外食纖維與水份攝取不足，甚至一度認為排便次數減少反更省時，能將更多時間投入工作，而未積極看待。直到近期發現糞便逐漸變細並伴隨血便，經大腸鏡檢查後發現乙狀結腸有一顆約3公分腫瘤，確診為第二期大腸癌。

何建霖醫師說，這類患者並不少見，許多人把便秘當成生活小毛病，幸好陳先生及時檢查並接受手術治療，目前恢復良好（目前為初擬案例，後續待醫師確認與提供）。若原本規律的排便習慣突然改變，或長期出現便秘、腹脹、排便不乾淨感等情況，甚至合併血便、腹痛或體重減輕等症狀，都應及早就醫檢查，以免錯失治療時機。

何建霖醫師提醒，天天喝優酪乳，補好菌，有助於降低腸癌風險。 圖／張益華

別把便秘當小事！醫示警持續便秘恐是腸道發出的求救訊號

何建霖醫師表示，多數便秘與飲食不均衡、水分攝取不足或生活型態有關，但臨床上仍有發現便秘為腸道疾病、甚至癌症的早期警訊。研究也發現，便秘者腸道內存活的好菌（包含雙歧桿菌、乳酸桿菌）濃度顯著降低。

而慢性發炎、大腸息肉形成及大腸癌亦具有相關性，因此維持規律排便與菌相平衡，對腸道健康至關重要。何建霖醫師說明，大腸癌癌症初期，腫瘤會持續釋放發炎物質，將腸道變成慢性發炎環境，導致壞菌大增、好菌大減。一旦缺乏好菌，由好菌製造、用來刺激腸道蠕動的關鍵神經訊號（如血清素）就會大幅減少，造成結腸推進無力、蠕動變慢，糞便因此滯留且水分被吸乾，引發便秘，因此任何排便習慣的改變都不容輕忽。而到了癌症中後期，隨著腫瘤持續擴大，更會在腸道內形成「物理性阻塞」，使糞便無法順暢通過，造成排便困難。

補好菌顧腸道！研究：天天喝優酪乳 降腸癌風險達19%

何建霖醫師提醒，維持腸道菌相平衡不僅有助於改善排便狀況，更是守護腸道健康的重要關鍵。若出現便秘問題，除了增加膳食纖維的攝取、培養運動習慣及維持正常作息外，也可透過飲用優酪乳幫助增加好菌。研究指出，平時有飲用優酪乳習慣者，有機會降低大腸癌發生達19%。儘管男性便秘比例相較於女性低，但是男生飲食多半重油重鹹，更是息肉與大腸癌的好發族群，也要適度補充優酪乳，維持良好腸道菌相，對降低腸道病變風險具有正面幫助。

市售優酪乳產品選擇多元，建議可優先選擇具有國家健康食品腸胃功效標章的品牌。另外，優酪乳並非有菌就好，建議選用含有能通過胃酸、膽酸考驗的菌株如雷特氏B菌、亞斯菲德菌(Ａ菌)。經研究證實，雷特氏B菌可幫助改善腸胃菌相，減緩發炎反應發生，有助於抑制息肉生長與減少腸癌風險；搭配亞斯菲德菌(Ａ菌)等功能菌株，更能幫助調整腸道環境、維持菌相平衡。何建霖醫師建議，可養成早晚各一杯優酪乳的習慣，搭配定期篩檢，幫助遠離大腸癌！