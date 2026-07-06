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美國網紅調味料不能帶！她寄回台灣整箱遭扣押 驚喊：不小心變毒梟

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美國網紅調味料不能帶！她寄回台灣整箱遭扣押 驚喊：不小心變毒梟

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友從美國郵寄調味料回台灣，物品被海關扣留，才知道原來內含台灣禁止入境的罌粟種子。圖／Threads@kingrueitw授權
一名女網友從美國郵寄調味料回台灣，物品被海關扣留，才知道原來內含台灣禁止入境的罌粟種子。圖／Threads@kingrueitw授權

美國旅遊時，帶調味料當心觸法！一名女網友在Threads上發文分享慘痛經驗，極力呼籲「大家不要把這款調味料帶回或寄回台灣喔，內容物有罌粟種子」。她提到的是在美國超市販售、名為「Everything But The Bagel Sesame Seasoning Blend」的調味料，多年來在社群平台上受到不少料理達人與網紅大推。雖然是當地極其常見的調味料，但她寄回台灣後竟整箱被海關扣押數月，還要開庭審理可否發回，讓她無奈嘆「不小心就變成毒梟了」。

原PO進一步在留言區還原時間軸，透露自己4月寄出包裹，5月時就發現卡在海關，到了6月底開始查，甚至連ezway系統都無法正常顯示。後來請台灣親友去追，才得知整箱包裹被依法扣押，目前只能繼續等待通知。好在警察知道這是美國常見的調味料，目前她「不用出庭」。她打趣道，連先生都開玩笑叫她「Sandra Escobar」（Escobar為知名毒梟之姓）。

網友紛紛表示震驚，「天啊好險我沒買」、「去年底去紐約玩真的差點就帶回來了」、「無心之過，真的不仔細確認不會知道裡面有什麼成分耶」、「以後買東西寄回台灣要先看清楚成分！感謝資訊分享」、「這個也太慘了吧，澳洲那種健康食品超多」、「我知道日本的七味粉有罌粟籽，但沒想到這種調味料居然也會有」、「前年帶10瓶回去沒有問題，現在不敢帶了」，

也有原本就知道此風險的網友強調「是真的要注意，bagel sesame=poppy seeds on bagel.」、「這件事真的要一直拿出來講，很多人說他們帶回台有成功啊，但這只是因為沒被抓到，不代表它合法」、「真的需要不斷散播分享，罌粟籽在台灣是二級毒品，看到好多台灣人說他們帶、寄回去沒事」。

在台灣，罌粟種子（包含已烘焙、無發芽能力的食用級）被嚴格列為「第二級毒品」與管制藥品。無論是國外常見的「Everything Bagel」調味粉、含有罌粟籽的烘焙麵包、日本正宗七味粉，或是未處理過的種子，均禁止攜帶或郵寄入境。

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