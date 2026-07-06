屋頂強制設置光電8月上路 民團：應如期上路且不應限縮適用範圍

長期關注屋頂光電推動的公民團體今共同發表聲明表示，屋頂光電不僅是一項能源政策，更是落實建築部門能源責任、提升能源韌性、強化能源安全、增加能源自給率及邁向淨零轉型的重要基礎建設，呼籲行政院、經濟部及內政部應讓「建築物設置太陽光電發電設備標準」於8月1日如期施行，不應讓錯誤資訊阻礙台灣能源轉型。

「建築物設置太陽光電發電設備標準」適用對象包含新建、增建建築面積達1000平方公尺（約300坪）以上，或改建時變更屋頂面積達1000平方公尺以上者，每20平方公尺（約6坪）的建築面積或變更屋頂面積，應設置1瓩（kW）的太陽光電設備容量。

地球公民基金會、綠色公民行動聯盟等超過10個公民團體今聯合聲明，台灣能源高度仰賴進口，且長期存在南北電力供需失衡問題。各縣市無論住宅、商業或產業持續發展，都應積極提升在地再生能源比例，降低對跨區供電及進口能源的依賴，若「建築物設置太陽光電發電設備標準」排除住宅類適用，根據內政部於2025年的「建物類型使用執照近五年平均面積所占比例」資料計算，每年將會少225MW裝置容量、約23萬909公噸的減碳量。

該聲明指出，隨著全球淨零轉型及企業RE100承諾持續推進，綠電供給已成為產業低碳轉型的重要基礎。擴大屋頂光電可增加分散式綠電供給、回應社會整體綠電需求，兼顧建築減碳、能源安全與永續轉型，政府不應在此刻退縮屋頂光電政策。面對新型能源設施所帶來的救災課題，政府也應持續完善安全管理及消防應變制度，不應將可透過制度持續改善的風險，操作為阻礙能源安全政策上路的理由。

該聲明表示，「建築物設置太陽光電發電設備標準」不應限縮適用範圍，並應於8月1日如期上路，這不僅攸關建築部門減碳、綠電供給與能源韌性，更是台灣邁向2050淨零排放、因應極端氣候的重要一步。