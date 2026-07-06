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強颱巴威長胖中 粉專：龐大暴風圈估周五晚觸陸籠罩北、東、中部上空
強颱巴威持續增強長胖中，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據中央氣象署最新預測路徑，巴威颱風還會再增強，未來72小時都是巔峰狀態。周四之前巴威位處太平洋高壓南側穩定偏西移動，周四下半天後巴威逐漸來到日本沖繩南方海域後，漸漸位於高壓西南側邊緣，會開始向西北偏轉。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，以目前資料研判，巴威龐大的暴風圈預估將於周五(10日)傍晚至夜晚間接觸台灣陸地，隨後逐步籠罩北、東、中部上空，周五夜晚至周六(11日)為影響最明顯的時段，無論颱風是否直接侵襲或登陸，各地都會相當有感，尤其北部、中部、宜花務必做好準備。
不過，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，颱風路徑仍有調整空間，尤其是周四開始偏轉的位置、幅度、時間點，也會牽動暴風圈何時接觸陸地、風雨影響範圍及強度，周四是關鍵時刻。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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