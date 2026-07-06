雞湯、魚湯補身體？譚敦慈揭「不吃肉」白搭：蛋白質比一顆蛋還少

許多人在生病或體力不佳時，習慣以雞湯、魚湯來補身體。然而，無毒教母譚敦慈近日在《新聞哇哇挖》節目中提出警示，指出喝湯並非補充營養的最佳方式。

譚敦慈表示，她幾乎不煮湯，因為湯中的油脂、鹽、糖等調味料全都溶在湯裡，喝湯等同於喝油和鹽水，且不吃肉的情況下，蛋白質的補充效果甚微。她指出，台灣人普遍認為肉湯營養豐富，尤其是在病人術後常以湯品進補，但臨床觀察顯示，許多術後病人的白蛋白數值偏低，傷口癒合不佳，甚至容易感染。這些病人雖自認飲食營養，但實際上只喝湯而不吃肉，導致蛋白質攝取不足。

譚敦慈強調，喝一碗300c.c的雞湯或魚湯，所獲得的蛋白質不到7公克，遠不及一顆雞蛋所含的蛋白質。她呼籲，病人應該將魚肉和雞肉一同食用，以獲得足夠的營養和體力。

在營養補充方面，醫療專家強調，手術患者的營養管理應從術前即開始重視，而非僅限於術後。在術後評估患者可以進食時，應把握時機補充營養，並遵循「高蛋白、適量熱量」的原則。這樣能確保患者獲得充分的營養，促進傷口癒合及整體康復。