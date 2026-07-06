快訊

長榮海空分家爆內線交易…北檢兵分10路搜索 約談張國華、張國政等9人

中共突試射飛彈！日澳紐齊轟「把南太平洋當靶場」專家示警1事

台中演講遭攻擊！矢板明夫緊急送醫 工作人員曝不明男子連2日在飯店徘徊

聽新聞
0:00 / 0:00

雞湯、魚湯補身體？譚敦慈揭「不吃肉」白搭：蛋白質比一顆蛋還少

聯合新聞網／ 綜合報導
魚湯示意圖。圖／ingimage
魚湯示意圖。圖／ingimage

許多人在生病或體力不佳時，習慣以雞湯、魚湯來補身體。然而，無毒教母譚敦慈近日在《新聞哇哇挖》節目中提出警示，指出喝湯並非補充營養的最佳方式。

譚敦慈表示，她幾乎不煮湯，因為湯中的油脂、鹽、糖等調味料全都溶在湯裡，喝湯等同於喝油和鹽水，且不吃肉的情況下，蛋白質的補充效果甚微。她指出，台灣人普遍認為肉湯營養豐富，尤其是在病人術後常以湯品進補，但臨床觀察顯示，許多術後病人的白蛋白數值偏低，傷口癒合不佳，甚至容易感染。這些病人雖自認飲食營養，但實際上只喝湯而不吃肉，導致蛋白質攝取不足。

譚敦慈強調，喝一碗300c.c的雞湯或魚湯，所獲得的蛋白質不到7公克，遠不及一顆雞蛋所含的蛋白質。她呼籲，病人應該將魚肉和雞肉一同食用，以獲得足夠的營養和體力。

在營養補充方面，醫療專家強調，手術患者的營養管理應從術前即開始重視，而非僅限於術後。在術後評估患者可以進食時，應把握時機補充營養，並遵循「高蛋白、適量熱量」的原則。這樣能確保患者獲得充分的營養，促進傷口癒合及整體康復。

譚敦慈 健康 雞湯

相關新聞

雞湯、魚湯補身體？譚敦慈揭「不吃肉」白搭：蛋白質比一顆蛋還少

譚敦慈在《新聞哇哇挖》節目中表示，喝湯不如吃肉，認為湯中的蛋白質補充甚微，病人不應只喝湯而忽略肉類攝取。她強調，攝取足夠的魚肉和雞肉對術後癒合及營養支持至關重要。

黃昏市場蓮霧7顆1000元！長輩買回嚇壞 網認出「LV級品種」

網友在社群「信義區三兩事」上抱怨蓮霧價格過高，一公斤售價達1000元，掀起熱烈討論。雖然不少人認為貴，但也有網友指出因為時令影響，價格偏高屬正常現象。

美國網紅調味料不能帶！她寄回台灣整箱遭扣押 驚喊：不小心變毒梟

去美國旅遊時，帶調味料當心觸法！一名女網友在Threads上發文分享慘痛經驗，極力呼籲「大家不要把這款調味料帶回或寄回台灣喔，內容物有罌粟種子」。

不吃紅肉就健康？6旬婦自曝吃蛋習慣 醫驚：難怪風險訊號飆高

你是不是也為了維持健康而努力調整飲食，卻總是好奇自己「到底做得對不對」？基因醫師張家銘在臉書粉專分享一個真實案例，一位非常重視健康的60歲女性，平時不吃紅肉、飲食清淡，然而在進行代謝體檢測時，卻發現腸道菌加工後的風險訊號「三甲胺氧化物（TMAO）」偏高。連醫師都感到十分疑惑，因為這條線一開始完全接不起來。

有望放颱風假？巴威預估最近北市時間點曝...陸警進入暴風圈機會達90%

巴威颱風進逼，北市長蔣萬安今下午赴災害應變中心，聽取各局處防颱準備。根據北市府氣象團隊預估，這次巴威對北市的威脅，預估周五凌晨五時有可能納入颱風警戒區；周五晚上十時進入暴風圈，發布陸警及進入暴風圈機會高達90%。預估最接近北市的時間點，會是周五晚間十時到周六早上八時。

發生虐童案還延燒 童子瑋要求道歉 謝國樑：會好好跟家長表達歉意

基隆市七堵區名人幼兒園的教保服務人員，不當對待幼兒並造成受傷。競選市長的議長童子瑋，今要求市長謝國樑應出面道歉。謝國樑今視察環保局清淤作業受訪時說，對這事本來充滿歉意，會好好的跟家長表達歉意。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。