大腸鏡結合AI辨識 每百人多找出8潛在患者

照大腸鏡時結合AI辨識，可以找到更多潛在患者！台大醫院與輔大、彰基與新光醫院透過AI即時輔助大腸鏡，比起一般大腸鏡，在高風險族群可多找出8位患者，尤其是小於1公分的腺瘤偵測。此技術可協助年輕醫師加強判斷率，讓更多患者能早期發現並獲得治療。

臨床仍由醫師判斷

台大醫院健康管理中心主任邱瀚模表示，大腸癌長年位居國人發生人數最多的癌症之一，早期發現並切除癌前腺瘤，是預防大腸癌最有效的方法，台大2022到2024年與輔大醫院、彰化基督教醫院與新光醫院合作，收案1356位40至79歲接受大腸鏡檢查的民眾，以隨機分派方式比較AI即時輔助大腸鏡與一般高階大腸鏡之臨床表現。

「接受AI輔助大腸鏡檢查者約65%發現腺瘤，相較一般大腸鏡約57%！」邱漢模說，等於每100位受檢者可額外發現約8位具有癌前病變的病人。整體而言，AI輔助組腺瘤偵測率約59%，高於一般組的53%，且有了 AI 提醒，醫師不會切除到正常或良性的組織，兩組切到非腫瘤組織的比例幾乎一樣（都約4%），代表臨床判斷仍牢牢握在醫師手上。

健保尚未給付

「AI應定位為醫師的『第二雙眼』及品質把關工具！」邱瀚模指出，AI可協助提升檢查一致性，尤其對高風險族群及較年輕醫師更具臨床價值，而非取代醫師判斷。研究亦發現，AI最主要提升的是小於1公分腺瘤的偵測能力。對於糞便潛血陽性的民眾而言，即使是較小的腺瘤，也具有較高機率已出現進階病變，若能及早發現並切除，可降低未來大腸癌發生的風險。

目前AI輔助大腸鏡已取得食藥署核准，部分醫療院所也已提供自費服務，邱瀚模說，只要適合接受大腸鏡檢查的民眾，都可搭配AI使用，不會增加侵入性或額外風險。但是否納入健保給付，仍須等待後續健康經濟評估及政策討論。

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