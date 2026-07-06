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強颱巴威北轉路徑更北偏「恐通過琉球海域暴風圈罩北台」
強颱巴威周五、周六最接近台灣，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，巴威持續沿太平洋高壓邊緣往西北方移動朝台灣靠近，周五至周末高壓脊北抬東退，靠近台灣後出現往北轉。預報路徑大致顯示周五颱風靠近台灣以東海面後路徑更為北偏，預測中心將通過琉球海域(約與那國島至宮古島一帶)北上後進入東海；周六(11日)位於東海經北部海域持續往西北方移動，朝中國福建浙江一帶前進；下周日(12日)颱風為遠離台灣。
林孝儒指出，目前預測路徑趨勢大致底定，雖然颱風接近台灣期間路徑及強度都還是有變動調整空間，由於颱風環流較大，預測颱風暴風圈將有機會壟罩北台灣，氣象署亦有機會於本周中後期發布颱風警報。
林孝儒指出，目前來看，首當其衝的宜蘭至北部將有豪大雨伴隨強風風險較高，後續颱風進入北部海域後，中南部也要留意較顯著風雨可能，未來可持續觀察預報變化。
最近天氣，林孝儒說，今日至周四白天在巴威颱風靠近之前，主要受太平洋高壓影響，早晚天氣相對穩定，僅午後因熱力作用影響，有熱對流發展帶來短暫陣雨或雷雨。西部因位處相對弱風環境，山區較容易出現降雨，且不排除往平地擴散，晚間後就會隨熱力作用減弱，對流降雨逐漸趨緩。
氣溫方面，各地持續炎熱，高溫普遍可達32至35度，大台北盆地、西部內陸及花東縱谷等地區則有36度以上高溫出現機會。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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