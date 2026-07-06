快訊

佀廣洋回應17項指控！認霸凌致歉 否認賣大麻、小帳罵高嘉瑜

獸醫艱途／高分搶手科系的殘酷現實 血汗環境嚇退人才

MLB／大聯盟官網首圖就是他！鄭宗哲只用兩打席就解鎖首度單場雙安

聽新聞
0:00 / 0:00

強颱巴威北轉路徑更北偏「恐通過琉球海域暴風圈罩北台」

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
強颱巴威預估路徑。圖／取自天氣風險臉書粉專
強颱巴威預估路徑。圖／取自天氣風險臉書粉專

強颱巴威周五、周六最接近台灣，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，巴威持續沿太平洋高壓邊緣往西北方移動朝台灣靠近，周五至周末高壓脊北抬東退，靠近台灣後出現往北轉。預報路徑大致顯示周五颱風靠近台灣以東海面後路徑更為北偏，預測中心將通過琉球海域(約與那國島至宮古島一帶)北上後進入東海；周六(11日)位於東海經北部海域持續往西北方移動，朝中國福建浙江一帶前進；下周日(12日)颱風為遠離台灣。

林孝儒指出，目前預測路徑趨勢大致底定，雖然颱風接近台灣期間路徑及強度都還是有變動調整空間，由於颱風環流較大，預測颱風暴風圈將有機會壟罩北台灣，氣象署亦有機會於本周中後期發布颱風警報。

林孝儒指出，目前來看，首當其衝的宜蘭至北部將有豪大雨伴隨強風風險較高，後續颱風進入北部海域後，中南部也要留意較顯著風雨可能，未來可持續觀察預報變化。

最近天氣，林孝儒說，今日至周四白天在巴威颱風靠近之前，主要受太平洋高壓影響，早晚天氣相對穩定，僅午後因熱力作用影響，有熱對流發展帶來短暫陣雨或雷雨。西部因位處相對弱風環境，山區較容易出現降雨，且不排除往平地擴散，晚間後就會隨熱力作用減弱，對流降雨逐漸趨緩。

氣溫方面，各地持續炎熱，高溫普遍可達32至35度，大台北盆地、西部內陸及花東縱谷等地區則有36度以上高溫出現機會。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

琉球 巴威颱風 東海

延伸閱讀

強颱巴威北轉倒數 氣象署估這天海警、陸警連發

強颱巴威長胖逼近風王 歐洲預測周六登陸北部、東部等4路徑

挑戰今年「風王」! 巴威颱風這天強度將達巔峰 最快周四發布海陸警

強颱巴威即將猛撲！日本氣象廳預測路徑曝 估這時間影響沖繩

相關新聞

不吃紅肉就健康？6旬婦自曝吃蛋習慣 醫驚：難怪風險訊號飆高

你是不是也為了維持健康而努力調整飲食，卻總是好奇自己「到底做得對不對」？基因醫師張家銘在臉書粉專分享一個真實案例，一位非常重視健康的60歲女性，平時不吃紅肉、飲食清淡，然而在進行代謝體檢測時，卻發現腸道菌加工後的風險訊號「三甲胺氧化物（TMAO）」偏高。連醫師都感到十分疑惑，因為這條線一開始完全接不起來。

談致癌油 李四川：責任丟地方是不負責任

台北市長參選人沈伯洋就致癌油事件，批評競選對手、現任市長蔣萬安轉移責任。國民黨新北市長參選人李四川今天說，沈和他在新北市的競選對手（蘇巧慧）都是立委，從沒有過他們對中央提出質疑或質詢，把責任丟給地方是不負責任。

強颱巴威周四北轉路徑更北偏 天氣風險：恐通過琉球海域暴風圈罩北台

強颱巴威周五、周六最接近台灣，天氣風險公司天氣分析師林孝儒今天指出，巴威持續沿太平洋高壓邊緣往西北方移動朝台灣靠近，周五至周末高壓脊北抬東退，靠近台灣後出現往北轉。預報路徑大致顯示周五颱風靠近台灣以東海面後路徑更為北偏，預測中心將通過琉球海域(約與那國島至宮古島一帶)北上後進入東海；周六(11日)位於東海經北部海域持續往西北方移動，朝中國福建浙江一帶前進；下周日(12日)颱風為遠離台灣。

馬偕遭駭客攻擊原因找到了 發表「資安防禦體系建置白皮書」強化監控

馬偕醫院日前遭到駭客入侵，竊取病人個資。為抵禦不當網路駭客行為，衍生數據資料存放、處理及應用危機。馬偕醫院今天發表「資通安全防禦體系建置白皮書」，總院長張文瀚指出，上次遭駭客攻擊，原因是新竹分院的醫師透過醫院電腦登錄學習平台連接外部網頁造成病毒入侵，目前已針對院內電腦系統進行防堵，加強監測。

年捐學校10萬顆羽球 他批李洋帶動風氣卻不協助解決缺球困境

中華民國運動彩券公會理事長何昱奇今天公開發文批評運動部長李洋「改革從來不是二分法」以及「運動部成立將近一年，真正能讓人民有感的政策成果又有哪些？」令外界好奇他為何這樣做。事實上，何昱奇熱心體育，10多年來個人捐助體育的金額不下億元，單單近一年來因羽球翻倍漲，各校因缺球練習，他個人就捐助10萬顆球的上千萬元花費。但屢次呼籲教育部協助解決，至今卻未得回應。

吳明賢OHCA送醫兩周仍在加護病房 台大院長：「現面臨最困難的一關」

台大醫學院院長吳明賢於6月23日清晨在家中因急性心肌梗塞導致OHCA，先被送往北醫附醫急救，之後轉送台大醫院，目前仍在台大醫院加護病房接受治療，病況持續受到各界關注。台大醫院院長余忠仁今表示，吳明賢目前尚未清醒，但身體其他器官功能狀況大致良好，現階段最重要、也是最困難的一關，就是等待清醒。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。