台鐵推大學生優惠車票 7月20日開賣、最低5折

台鐵公司宣布，為減輕大專院校學生交通負擔，將自2026年7月20日起開放訂購「大學生優惠車票」，適用乘車期間為2026年8月17日至2027年8月16日，提供乘車區間50公里以上對號列車最低5折起優惠票價。

本次優惠適用對象為經教育主管機關核准設立之大專院校在學學生，涵蓋大學、專科學校、技術學院、軍警院校及宗教院校，適用學制包括五專、二專、二技、四技、大學、碩士班及博士班，日間部、進修部、夜間部及在職專班學生均可申請。

優惠票價採分級折扣及限量供應方式辦理，鼓勵學生提早規劃訂票。距乘車日14日以上完成訂票者可享5折優惠；距乘車日8至13日訂票者享7折；距乘車日7日以內訂票者則享8折。各車次優惠座位數採總量管制，名額售完即恢復原票價。

旅客可透過台鐵官網、台鐵e訂通APP、四大超商、車站售票窗口及自動售票機等管道訂票及取票，系統將依購票當下剩餘優惠名額自動計算適用票價。

台鐵提醒，旅客乘車時須攜帶本人有效學生證及在學證明文件備供查驗，無法證明資格者視為無票乘車，除依原價補票外，另加收50%票款，原票亦不得申請退票。退票手續費則依原全額票價計算。此外，騰雲座艙、自由座、無座票及鐵公路聯運票不適用本優惠，亦不得與台鐵其他折扣方案併用。