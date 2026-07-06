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黃昏市場蓮霧7顆1000元！長輩買回嚇壞 網認出「LV級品種」

聯合新聞網／ 綜合報導
黑糖芭比蓮霧示意圖。 聯合報系資料照
黑糖芭比蓮霧示意圖。 聯合報系資料照

有一名網友在臉書公開社團「信義區三兩事」上分享了一張照片，並發文詢問有關蓮霧價格的合理性，立即引發討論。該網友表示，其長輩於7月4日週六傍晚在永春黃昏市場購買了7顆蓮霧，加上老闆多送1顆切過的，花費高達1000元，並質疑這樣的價格是否合理。

從該網友提供的照片來看，這些蓮霧品相不錯，但價格卻讓人難以接受。此事件曝光後，迅速掀起網友們的熱烈討論。多數人認為價格過高，有網友留言表示，「當下覺得貴可以不買，我是會稍微逛一下，重複的水果通常是產量較高，處於產季品質比較穩定可靠，價格也可以讓我互相比較」。另有網友指出，「蓮霧以前是平價必買品，現在都被品牌化，變高貴品」。

不過，也有部分網友認為該價格並不算貴，指出「台農三號，黑糖芭比蓮霧界LV」、「黑糖芭比1顆約200元，我覺得你的照片看起來滿像的」。他們表示，由於目前不是蓮霧季節，能出產蓮霧的地區有限，因此價格偏高是正常現象，並建議先網路查詢了解行情。

還有網友分享個人觀點，「重點是好不好吃，水果跟菜、魚、肉一樣有分等級，我的嘴很刁所以很怕踩雷，我願意花比較多錢買品質好的東西」。這位網友強調，寧願花錢購買高品質的水果，也不願意因為便宜而犧牲口感，並強調「吃到肚子都不浪費」。

蓮霧 水果

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