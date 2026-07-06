快訊

北捷台北車站M8傳辣椒水外洩！民眾狂咳 警方鎖定1男法辦

矢板明夫台中演講遭不明人士攻擊 警方證實：受理報案追查歹徒中

超級颱風巴威狂風暴雨畫面曝光！ 外媒估「北轉朝台灣逼近」

聽新聞
0:00 / 0:00

排汗衫越穿越悶熱？生活達人揭洗錯毀機能：會把孔隙全堵死

聯合新聞網／ 綜合報導
生活達人陳映如提醒，洗排汗衫有兩大重點，洗錯恐怕讓衣服的機能消失。 示意圖／ingimage
生活達人陳映如提醒，洗排汗衫有兩大重點，洗錯恐怕讓衣服的機能消失。 示意圖／ingimage

現在越來越多人喜歡在運動、爬山、跑步時穿著排汗衫，生活達人陳映如在臉書粉專發文表示，排汗衫之所以能夠快速吸汗、並加速水分蒸發，完全是仰賴其特殊的纖維設計與精細織法，才能達到理想的吸濕排汗與速乾效果。然而回家清洗衣服時，若用錯洗滌方式，這些機能與功能可是會大打折扣。

陳映如提醒洗排汗衫的兩大重點，首先「不要使用柔軟精」，因為柔軟精會在衣物的纖維表面形成一層薄膜，這層薄膜會直接堵住排汗纖維裡的細小孔隙，進而嚴重影響衣服的吸汗與排汗能力，長久下來會讓機能服失去效果。其次是「洗衣精一定要沖洗乾淨」，如果洗劑殘留在纖維裡面，也會影響到排汗效果，且殘留的成分還容易讓衣服累積洗不掉的異味。

那麼，如果平時洗衣服太順手，不小心加了柔軟精進去該怎麼辦？陳映如也分享了解救方法。建議先將不小心沾染柔軟精的排汗衫，浸泡在40℃以下的溫水裡一段時間，透過溫水幫助纖維表面上的柔軟精慢慢溶解出來。浸泡完畢後，再把衣服放回常規程序重新清洗一次，這樣一來，衣服就有很大的機會可以恢復部分的吸濕排汗功能，不至於讓機能服直接報銷。

不論是熱愛戶外運動的通勤族，還是汗流浹背的運動愛好者，清洗這些昂貴或舒適的機能排汗衫時，務必檢查一下手邊的洗劑。只要避開柔軟精這項隱形殺手，並確實把洗衣精沖洗乾淨，就能讓排汗衫持續保持乾爽透氣，也不會讓原本透氣舒爽的機能服，變成越穿越悶、甚至累積汗臭味的黏膩負擔。

柔軟精 洗衣機

延伸閱讀

遇唐寶寶買早餐錢不夠…妹子掙扎「該幫嗎」 網急阻：別出手

面紙越來越難抽？生活達人靈機一動改造盒子：高度剛好不卡手

員工犯罪遭資遣竟被安慰 女CEO揭職場大忌：「裝善良」也可能是霸凌

夏天遊韓別只吃烤肉！粉專曝水蜜桃驚人低價：不必特地跑市場

相關新聞

黃昏市場蓮霧7顆1000元！長輩買回嚇壞 網認出「LV級品種」

網友在社群「信義區三兩事」上抱怨蓮霧價格過高，一公斤售價達1000元，掀起熱烈討論。雖然不少人認為貴，但也有網友指出因為時令影響，價格偏高屬正常現象。

美國網紅調味料不能帶！她寄回台灣整箱遭扣押 驚喊：不小心變毒梟

去美國旅遊時，帶調味料當心觸法！一名女網友在Threads上發文分享慘痛經驗，極力呼籲「大家不要把這款調味料帶回或寄回台灣喔，內容物有罌粟種子」。

不吃紅肉就健康？6旬婦自曝吃蛋習慣 醫驚：難怪風險訊號飆高

你是不是也為了維持健康而努力調整飲食，卻總是好奇自己「到底做得對不對」？基因醫師張家銘在臉書粉專分享一個真實案例，一位非常重視健康的60歲女性，平時不吃紅肉、飲食清淡，然而在進行代謝體檢測時，卻發現腸道菌加工後的風險訊號「三甲胺氧化物（TMAO）」偏高。連醫師都感到十分疑惑，因為這條線一開始完全接不起來。

想簽器官捐贈卻不敢對家人說 台中慈濟醫院推器捐聲紋卡

有些人想簽器官捐贈同意書，將來有機會遺愛人間卻不敢對家人說，台中慈濟醫院今天舉辦器官捐贈宣導活動，推廣「聲紋卡」服務。院內一位張姓護理師多年前已簽下器官捐贈同意書，卻始終開不了口，難以和父母好好談這件事，聲紋卡正好解決她的難題，她可上網錄下自己器捐想法，將來若有機會器捐，家人上網就可聽到她的心聲。

排汗衫越穿越悶熱？生活達人揭洗錯毀機能：會把孔隙全堵死

現在越來越多人喜歡在運動、爬山、跑步時穿著排汗衫，生活達人陳映如在臉書粉專發文表示，排汗衫之所以能夠快速吸汗、並加速水分蒸發，完全是仰賴其特殊的纖維設計與精細織法，這才能達到理想的吸濕排汗與速乾效果。然而回家清洗衣服時，若用錯洗滌方式，這些機能與功能可是會大打折扣。

屋頂強制設置光電8月上路 民團：應如期上路且不應限縮適用範圍

長期關注屋頂光電推動的公民團體今共同發表聲明表示，屋頂光電不僅是一項能源政策，更是落實建築部門能源責任、提升能源韌性、強化能源安全、增加能源自給率及邁向淨零轉型的重要基礎建設，呼籲行政院、經濟部及內政部應讓「建築物設置太陽光電發電設備標準」於8月1日如期施行，不應讓錯誤資訊阻礙台灣能源轉型。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。