排汗衫越穿越悶熱？生活達人揭洗錯毀機能：會把孔隙全堵死

現在越來越多人喜歡在運動、爬山、跑步時穿著排汗衫，生活達人陳映如在臉書粉專發文表示，排汗衫之所以能夠快速吸汗、並加速水分蒸發，完全是仰賴其特殊的纖維設計與精細織法，才能達到理想的吸濕排汗與速乾效果。然而回家清洗衣服時，若用錯洗滌方式，這些機能與功能可是會大打折扣。

陳映如提醒洗排汗衫的兩大重點，首先「不要使用柔軟精」，因為柔軟精會在衣物的纖維表面形成一層薄膜，這層薄膜會直接堵住排汗纖維裡的細小孔隙，進而嚴重影響衣服的吸汗與排汗能力，長久下來會讓機能服失去效果。其次是「洗衣精一定要沖洗乾淨」，如果洗劑殘留在纖維裡面，也會影響到排汗效果，且殘留的成分還容易讓衣服累積洗不掉的異味。

那麼，如果平時洗衣服太順手，不小心加了柔軟精進去該怎麼辦？陳映如也分享了解救方法。建議先將不小心沾染柔軟精的排汗衫，浸泡在40℃以下的溫水裡一段時間，透過溫水幫助纖維表面上的柔軟精慢慢溶解出來。浸泡完畢後，再把衣服放回常規程序重新清洗一次，這樣一來，衣服就有很大的機會可以恢復部分的吸濕排汗功能，不至於讓機能服直接報銷。

不論是熱愛戶外運動的通勤族，還是汗流浹背的運動愛好者，清洗這些昂貴或舒適的機能排汗衫時，務必檢查一下手邊的洗劑。只要避開柔軟精這項隱形殺手，並確實把洗衣精沖洗乾淨，就能讓排汗衫持續保持乾爽透氣，也不會讓原本透氣舒爽的機能服，變成越穿越悶、甚至累積汗臭味的黏膩負擔。