影／日本航空七夕祈福許願活動 將旅客心願送到仙台大崎八幡宮

國曆7月7日是日本傳統的七夕，日本航空今天提前在桃園機場第2航廈D8候機室舉辦七夕祈福許願活動，現場準備了許願福籤與許願竹，由身著日式浴衣的員工，邀請搭機旅客在許願福籤上寫下心願再掛上許願竹，活動結束後，日航會將這些許願福籤空運送往日本仙台大崎八幡宮奉納。

日本航空表示，國曆7月7日是日本七夕祭（Tanabata Matsuri），日本各地都會在當天舉行慶典，民眾也會把心願寫在紙籤上懸掛於竹枝上祈願。今天活動後，會將旅客寫下的許願福籤送往，由於仙台八幡宮是在日本最具歷史性、最悠久也最靈驗的寺廟之一，所以才會將旅客的心願送往該處奉納，期盼心願都能達成。

搭乘今天上午飛往東京JL-802航班的旅客陳小姐指出，她這次日跟外籍先生要從日本轉機赴美，很開心可以參與這個很酷的活動。她說因為懷有身孕，所以許下平安順產的心願，也盼望肚子裡的女兒可以健康平安、快樂長大，最後更感性的期許，可以和外籍先生、小女兒長長久久、平平安安的一起生活，一家人開心的在一起。

日本航空今天提前舉辦七夕祈福許願活動。記者黃仲明／攝影

穿著日式浴衣的日本航空員工協助旅客將許願福籤掛上許願竹。記者黃仲明／攝影