吳明賢OHCA兩周仍在加護病房 台大院長：現面臨最困難一關

台大醫學院院長吳明賢於6月23日清晨在家中因急性心肌梗塞導致OHCA，先被送往北醫附醫急救，之後轉送台大醫院，目前仍在台大醫院加護病房接受治療，病況持續受到各界關注。台大醫院院長余忠仁今表示，吳明賢目前尚未清醒，但身體其他器官功能狀況大致良好，現階段最重要、也是最困難的一關，就是等待清醒。

余忠仁表示，目前醫療團隊仍持續提供最完善的重症照護，希望在穩定生命徵象及器官功能的基礎下，協助神經功能慢慢恢復並清醒過來。他坦言，神經功能恢復需要時間，現階段並沒有特效藥可以加速，只能在最佳醫療照護下耐心等待，希望吳明賢能順利度過最關鍵階段。

余忠仁指出，吳明賢目前仍在加護病房接受密切照護，「其他身體功能都還不錯」，醫療團隊持續觀察病情變化，也希望外界持續給予祝福與支持。

台大醫院日前曾透露，吳明賢已陸續脫離葉克膜及低溫治療等急救階段，病況持續朝穩定方向進展，但由於曾發生OHCA，後續神經功能恢復情形仍是影響預後最重要的指標，因此醫療團隊始終保持審慎態度。

余忠仁再次邀請社會大眾持續為吳明賢集氣，台大醫院設置的留言區仍持續開放，歡迎民眾前往留下祝福，希望在大家的鼓勵下，陪伴吳明賢度過復原最重要的階段。