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台鐵推「大學生優惠票價」採總量管制、限量優惠 7月20日開放訂票

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵宣布今年8月17日試辦1年的「大學生優惠車票」，7月20日開放訂票。聯合報系資料照
台鐵宣布今年8月17日試辦1年的「大學生優惠車票」，7月20日開放訂票。聯合報系資料照

為減輕大專院校學生交通負擔，台鐵公司今宣布，7月20日起開放訂購「大學生優惠車票」，適用期間為2026年8月17日至2027年8月16日，乘車區間50公里以上的對號列車最低5折起優惠票價，但採「總量管制」，分級折扣及限量供應，優惠名額售完即恢復原票價。

立委陳瑩與莊瑞雄經多次與台鐵溝通協調，促成台鐵規畫推出「大學生優惠票」方案，而上周六（4日）民進黨於台東舉辦「台灣好生活」2026縣市政策說明會時，交通部長陳世凱也透露，南迴鐵路電氣化、花東雙軌化逐步實現，目前正研議推出「台鐵學生票」，推出5折、75折及8折不等優惠票價，預計8月推出。

台鐵公司今宣布，為減輕大專院校學生交通負擔，鼓勵青年學子多加利用鐵路運輸往返就學、返鄉及旅遊，將自2026年7月20日起開放訂購「大學生優惠車票」，適用乘車期間為2026年8月17日至2027年8月16日。提供乘車區間50公里以上的對號列車最低5折起優惠票價，讓學生族群享有更經濟實惠的乘車選擇。

台鐵說明，本次大學生優惠措施，適用於經教育主管機關核准設立的大專院校在學學生，包含大學、專科學校、技術學院、軍警院校及宗教院校等；適用學制涵蓋五專、二專、二技、四技、大學、碩士班及博士班，日間部、進修部、夜間部及在職專班學生均可適用。

本優惠措施採分級折扣及限量供應方式辦理，鼓勵學生提早規畫行程並盡早訂票，各列車優惠座位數採「總量管制」，依訂票時間提供不同折扣，「優惠名額售完即恢復原票價」。

一、 距乘車日14日（含）以上完成訂票者，得享有5折優惠座位。

二、 距乘車日8日至13日完成訂票者，得享有7折優惠座位。

三、 距乘車日7日（含）以內完成訂票者，得享有8折優惠座位。

本優惠措施適用於乘車區間50公里以上的對號列車車票，各車次優惠座位數將依列車運能及客座利用情形配置，並採限量供應方式辦理，以兼顧優惠效益及整體運能運用。

旅客可透過台鐵公司官網、台鐵e訂通App、四大超商、車站售票窗口及自動售票機等通路辦理訂票及取票。系統將依購票當下剩餘優惠名額自動計算適用票價；如該折扣級距優惠名額已售罄，則依剩餘可售優惠級距或原票價辦理購票。

台鐵提醒，為維護優惠措施公平性，旅客乘車時應攜帶本人有效學生證及相關在學證明文件備供查驗；如無法證明符合優惠資格者，視為無票乘車，依本公司規定以原價補票，並加收50％票款，原票亦不得申請退票；另優惠車票辦理退票時，其退票手續費將依原全額票價計算。

此外，騰雲座艙、自由座、無座票及鐵公路聯運票不適用優惠，且不得與台鐵公司其他折扣方案併同使用，優惠適用車次、折扣內容、優惠座位數及相關規定，均以台鐵公司最新公告為準。

台鐵表示，本次大學生優惠採「限量優惠、總量管制」方式推動，盼在兼顧營運效益與運能配置原則下，提供學生更具吸引力的票價選擇，協助減輕交通支出負擔，並鼓勵更多青年學子選擇安全、舒適且便利的鐵路運輸服務。

台鐵宣布將從今年8月17日試辦1年的「大學生優惠車票」，7月20日開放訂票。圖／台鐵提供
台鐵宣布將從今年8月17日試辦1年的「大學生優惠車票」，7月20日開放訂票。圖／台鐵提供

台鐵 票價 大學生

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