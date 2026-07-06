AI大腸鏡只要多花0.8分鐘 台大證實輔助多揪8%癌前病變

大腸癌長年高居十大癌症死因前3名，衛福部統計，2024年有7007人死於大腸癌，且年輕族群發生率攀升。台大醫院一項跨院多中心臨床研究證實，在大腸鏡檢查中導入AI即時輔助系統，可讓糞便潛血陽性的高風險族群，腺瘤偵測率由57%提升至65%，每100位受檢者可額外發現約8位具癌前病變的病人，且檢查時間僅多花0.8分鐘。

研究成果已刊登於國際權威期刊「JAMA Network Open」，台大醫院內科部教授邱瀚模表示，AI並不是取代醫師，而是扮演「第二雙眼」。當醫師操作大腸鏡時，只要AI偵測到疑似瘜肉，螢幕便會立即以方框標示提醒，功能就像汽車駕駛輔助系統的盲點警示，在醫師因疲勞、視角或其他因素可能忽略時，即時發出提醒，降低漏診風險。

這項研究由台大醫院攜手輔大醫院、彰化基督教醫院及新光醫院共同完成，2022年至2024年間共收案1356名40至79歲接受大腸鏡檢查民眾。即使四家醫院原本都屬於高品質大腸鏡中心，腺瘤偵測率已高於國際建議標準，AI仍可進一步提升診斷表現，顯示人工智慧在成熟醫療體系中仍具有臨床價值。

「AI最主要提升的是小於1公分、尤其5毫米以下的小型腺瘤偵測能力。」邱瀚模指出，大顆瘜肉通常不易漏掉，但小瘜肉即使是資深醫師，也可能漏掉1至2成。而對於糞便潛血陽性的高風險族群，即便是小型腺瘤，也可能已出現高度細胞異型增生等進階病理變化，屬於「快要變成癌症」的重要警訊。

研究也發現，AI並未增加醫師誤切正常組織的情況，兩組切除非腫瘤組織比例皆約4%，顯示最終判斷權仍掌握在醫師手中，AI只是提供提醒，而非取代臨床決策。邱瀚模說，導入AI後，每次檢查平均僅增加不到1分鐘，也未增加嚴重併發症，兼顧安全性與效益。

另一項重要發現是，AI對年輕醫師幫助尤其明顯。研究顯示，年資較淺醫師的腺瘤偵測率可由約48%提升至58%，進一步縮小不同經驗醫師之間的檢查品質落差。至於資深專家，由於原本偵測率已相當高，使用AI前後差異則較不明顯。

邱瀚模表示，目前AI輔助大腸鏡已取得衛福部食藥署核准，部分醫療院所也已提供自費服務，只要適合接受大腸鏡檢查的民眾，都可搭配AI使用，不會增加侵入性或額外風險。不過，是否納入健保給付，仍須等待後續健康經濟評估及政策討論。

邱瀚模提醒，目前研究已證實AI可提高癌前腺瘤偵測率，但是否能進一步降低「做完大腸鏡後仍罹患大腸癌」及降低死亡率，仍需5年至10年以上長期追蹤才能獲得答案。及早發現、切除，對預防大腸癌更具臨床意義，未來團隊也將持續透過臨床研究，建立更多實證，作為我國大腸癌篩檢政策的重要科學依據。