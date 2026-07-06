強颱巴威北轉倒數 氣象署估這天海警、陸警連發

強颱巴威持續增強長胖，並朝西北西前進。中央氣象署預報員趙竑上午指出，巴威颱風今天將達強度巔峰，周四逐漸北轉朝台灣東北部海面前進，由於強度較強，且暴風半徑廣闊，將為台灣帶來明顯風雨，氣象署預估周四白天發布海上颱風警報，周四深夜至周五白天發布陸上颱風警報。

趙竑表示，目前台灣持續受太平洋高壓影響，高溫炎熱，午後留意雷陣雨。位於台灣東南東方2700公里的巴威颱風，周三前沿著太平洋高壓勢力南側，緩慢往琉球南方海面移動，周四將逐漸北轉。至於靠近海南島和中南半島的梅莎颱風今天則已減弱為熱帶性低氣壓，未來對台灣天氣不會有影響。

趙竑指出，巴威颱風目前距離台灣遙遠，周四逐漸偏北移動，接近台灣時的誤差範圍仍大，偏東、偏西都有不確定性，由於颱風強度較強，且暴風半徑較大，靠近台灣過程中一定會帶來風雨，周三起就要開始留意長浪。

趙竑表示，今天是巴威颱風強度最強時間點，北轉後就會逐漸減弱，預計以中颱上限至強颱下限的強度接近台灣，由於暴風半徑仍有320至350公里，帶來風勢一定會較強，提醒民眾留意。

趙竑指出，巴威颱風目前偏向朝台灣東方海面行進，為東南向西北走向，當年造成嚴重災害的賀伯及溫妮颱風也是類似走向，但巴威颱風暴風半徑較大，且強度較強，帶來風雨及災情可能也不同。

趙竑指出，目前預估巴威颱風周四白天北轉的時間點，就有機會發布海上颱風警報，由於其環流廣闊，不排除周四深夜至周五白天發布陸上颱風警報。

未來降雨趨勢，趙竑說，今天到周三各地晴到多雲，北部、南投及各山區午後雷陣雨，易有局部大雨。周四水氣漸增，北北桃轉陣雷雨，南部地區、其他山區午後局部雷陣雨。周五到周六受颱風及外圍環流影響，各地易有陣雷雨，並有豪大雨，北部山區豪雨以上。下周日颱風漸遠離，各地仍有陣雷雨。

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供