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婦人天天淚汪汪非傷心 重建鼻淚管無疤恢復快

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
醫師說明，內視鏡鼻淚管手術在全身麻醉下進行，利用內視鏡自鼻腔進入，精準打開阻塞的淚骨與黏膜，建立新的淚液引流通道。圖／中醫大新竹附醫提供
醫師說明，內視鏡鼻淚管手術在全身麻醉下進行，利用內視鏡自鼻腔進入，精準打開阻塞的淚骨與黏膜，建立新的淚液引流通道。圖／中醫大新竹附醫提供

新竹70歲婦人常「淚汪汪」，被親友誤以為心情不好，曾多次接受淚道探通術仍反覆阻塞，甚至眼周感染流膿。經中醫大新竹附醫診斷為鼻淚管阻塞，接受約30分鐘內視鏡鼻淚管手術重建引流通道後，溢淚症狀明顯改善，醫師提醒長期流淚應及早就醫檢查。

中醫大新竹附醫耳鼻喉科主任陳俊志表示，患者因為老化的鼻淚管已完全鈣化阻塞，單純的淚道探通術無法有效的治療，因此，直接幫淚水開一條專屬的新路，也就是施行內視鏡鼻淚管手術，重新造一條新的通道，讓淚水順利排出。

陳俊志說明，正常情況下，眼淚由淚腺分泌後，會經由眼角內側的鼻淚管順利引流至鼻腔排出，以維持眼睛濕潤與清潔。然而，一旦鼻淚管系統發生阻塞，淚水無法順利排出，會在眼睛表面累積，形成「溢淚」現象，出現持續流淚、視力模糊、分泌物增加，甚至紅腫疼痛等不適症狀，這就是所謂的鼻淚管阻塞。

陳俊志指出，鼻淚管阻塞依發生年齡可分為先天性與後天性。先天性多見於新生兒，因鼻淚管出口薄膜未完全打開，導致淚水滯留；後天性則常見於成人，尤其是中老年族群，多與老化、慢性發炎或外傷有關。長期流淚俗稱「流目油」，慢性淚囊炎反覆發作，或鼻淚管阻塞患者，都可以到醫院眼科或耳鼻喉科做檢查。

陳俊志說，內視鏡鼻淚管手術會全身麻醉，利用內視鏡自鼻腔進入，精準打開阻塞的淚骨與黏膜，建立新的淚液引流通道，並置放矽質導管以維持通道暢通，手術大約半小時，無外部切口，臉部不留疤痕，精準定位病灶，降低組織破壞、恢復快速，連兒童患者亦可安全施行。

陳俊志指出，術後照護相當重要，患者應按時使用抗生素眼藥水及鼻噴劑，約1周回診追蹤，並避免揉眼或拉扯導管。術後2周內也應避免用力擤鼻涕，打噴嚏時應張口減壓，以免矽質導管移位或脫落。

陳俊志提醒，鼻淚管阻塞和老化有關，避免長期揉眼或眼部感染，有鼻過敏或鼻竇炎應及早治療，保持眼部與鼻腔清潔。

中醫大新竹附醫耳鼻喉科主任陳俊志表示，患者因為老化的鼻淚管已完全鈣化阻塞，因此，直接幫淚水開一條專屬的新路。圖／中醫大新竹附醫提供
中醫大新竹附醫耳鼻喉科主任陳俊志表示，患者因為老化的鼻淚管已完全鈣化阻塞，因此，直接幫淚水開一條專屬的新路。圖／中醫大新竹附醫提供

中醫 新竹

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