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甲殼素研發「智能奈米水膠」台灣團隊研究成果改善糖尿病截肢困境

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
弘光科大教授羅婉瑜（右二）和中國醫藥大學附設醫院心臟血管系跨校院合作，研發「智能奈米水膠」。圖／弘光科大提供
弘光科大教授羅婉瑜（右二）和中國醫藥大學附設醫院心臟血管系跨校院合作，研發「智能奈米水膠」。圖／弘光科大提供

糖尿病足潰瘍引起的慢性傷口，是醫學上導致患者截肢難題。弘光科技大學食品科技系教授羅婉瑜帶領的「保健品暨新藥開發實驗室」，今年再度有重大突破！成功利用保健食品原料「甲殼素」為載體，開發出糖尿病傷口專用的奈米級核酸藥物，研究成果獲刊登於生物醫學領域等級的頂尖國際期刊《International Journal of Nanomedicine》。

羅婉瑜表示，該期刊在全球藥理學及藥學類別中高居前5%，影響係數高達8.7，代表此項兼具學術與臨床價值的發明，獲得國際學術界肯定。實驗室研發糖尿病傷口藥物近10年，在國科會計畫及學校研發處支持下順利推進。團隊與中國醫藥大學附設醫院心臟血管系跨校院合作外，在奈米級實驗面臨關鍵技術卡關時，感謝國際餐旅學院院長陳玉舜居中牽線，與台灣大學化工系展開合作，這才得以突破難關，順利完成這項具有國際競爭力的創新研究。

這項發表於國際期刊的研究題目為 “Comparable Efficacy of Chitosan/miR-200b-3p and Lipofectamine/miR-200b-3p Delivered by Pluronic F127 Hydrogel to Facilitate Diabetic Wound Healing”，其核心突破在於成功研發出微小核酸（miR-200b-3p）的「新興奈米微裝載系統」，克服了傳統療法容易被身體降解的難題。

羅婉瑜說，團隊利用取自天然甲殼素的殼聚糖（Chitosan）作載體，結合Pluronic F127高分子水膠，成功為修復傷口的關鍵核酸打造一個「智慧防護罩」。這個防護罩具備獨特的「溫感特性」，在室溫下呈液態，方便醫護人員塗抹；一旦接觸到患者體溫，便會迅速轉化為固態膠狀。

這層隱形的智慧屏障能牢牢鎖住藥物、防止被傷口分泌物沖走，更扮演「定時釋放」的角色，在傷口處維持長效且穩定的治療濃度，促進組織再生。羅婉瑜強調，其癒合療效已證實能媲美目前市面上高昂、但具細胞毒性風險的商業脂質體載體（Lipofectamine），提供安全且高效的新型局部治療方案，為全球數百萬名糖尿病友的後期照護點亮全新的治癒曙光。

弘光科大食科系教授羅婉瑜帶領研究團隊研發「智能奈米水膠」，改善糖尿病傷口截肢困境。記者游振昇／攝影
弘光科大食科系教授羅婉瑜帶領研究團隊研發「智能奈米水膠」，改善糖尿病傷口截肢困境。記者游振昇／攝影

食科系教授羅婉瑜帶領的「保健品暨新藥開發實驗室」，以甲殼素研發「智能奈米水膠」。記者游振昇／攝影
食科系教授羅婉瑜帶領的「保健品暨新藥開發實驗室」，以甲殼素研發「智能奈米水膠」。記者游振昇／攝影

糖尿病 中國醫藥大學 醫院

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