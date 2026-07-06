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血尿+左側腰痛不是結石 拖延就醫發現晚期癌症已轉移

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
衛生福利部豐原醫院泌尿科主任林德祺表示，王男確診為第四期腎細胞癌，透過標靶治療抑制腫瘤生長，再進行減積手術，目前病情穩定，持續門診追蹤中。圖／衛福部豐原醫院提供
衛生福利部豐原醫院泌尿科主任林德祺表示，王男確診為第四期腎細胞癌，透過標靶治療抑制腫瘤生長，再進行減積手術，目前病情穩定，持續門診追蹤中。圖／衛福部豐原醫院提供

64歲王姓男子最近出現血尿與左側腰部悶痛，以為只是結石或過度勞累未留意，直到症狀持續才到衛福部豐原醫院就醫，泌尿科主任林德祺表示，經超音波與電腦斷層檢查，發現左腎有一顆約6公分腫瘤，已出現肺部轉移，確診為第四期腎細胞癌，顯示血尿與腰痛等症狀出現時，病情常已進入中晚期，醫療團隊評估後，患者接受整合性治療並搭配「減積手術」，目前病情穩定，持續門診追蹤中。

泌尿科主任林德祺指出，腎細胞癌早期多無明顯症狀，具有高度隱匿性，臨床上不少患者會將血尿或腰痛誤認為泌尿道感染或結石而延誤就醫，常見症狀包括血尿、腰痛及腹部腫塊，但當三者同時出現時，約有三成患者已發生遠端轉移。

林德祺表示，針對晚期個案，現今多採整合性治療策略，先透過標靶治療抑制腫瘤生長、減少血流供應並降低擴散速度，使病情趨於穩定，再視情況評估手術處置。他說，相較過去晚期腎癌多以手術或免疫治療為主，對於轉移患者控制效果有限，近年隨著新型標靶藥物與治療策略發展，部分患者已可透過分階段治療達到長期病情控制與生活品質維持。

他提醒，腎細胞癌與吸菸、肥胖、高血壓、長期接觸重金屬或化學溶劑，及慢性腎臟病與透析治療等因素相關，根據臨床觀察，腎細胞癌發生率有逐年上升趨勢，且男性發生率高於女性，加上早期症狀不明顯，部分患者確診時已屬中晚期；他建議40歲以上或具風險因子的族群，應定期接受腹部超音波檢查，以利早期發現，根據臨床顯示，第1、2期患者5年存活率可達9成以上，顯示及早診斷與治療對預後具有關鍵影響；若血尿持續出現或反覆發作，應儘早就醫檢查。

泌尿科

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