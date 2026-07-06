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三伏貼「冬病夏治」具免疫調節作用 中榮：呼吸道疾病改善滿意度達7成

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中榮總傳統醫學部醫師劉遠晸(左)、鍾靜君(右)幫民眾進行三伏貼治療。圖／台中榮總提供
台中榮總傳統醫學部醫師劉遠晸(左)、鍾靜君(右)幫民眾進行三伏貼治療。圖／台中榮總提供

1名33歲男性每逢換季就鼻過敏發作，鼻水流不停，感冒時鼻塞、流鼻水的症狀更是特別嚴重。所幸去年接受台中榮總接受三伏貼療程後，至今過敏症狀明顯改善，即使不慎感冒，鼻水症狀減輕，不再像壞掉的水龍頭流不停。

台中榮總傳統醫學部醫師劉遠晸說，三伏貼是一種源於中醫的「冬病夏治」療法。也就是在一年中最炎熱的三伏天（初伏、中伏、末伏）將中藥藥餅敷貼在特定穴位上，藉此改善並預防秋冬易發作的虛寒性肺系疾病，如氣喘、慢性支氣管炎、過敏性鼻炎等。三伏天也是一年中人體陽氣最旺盛的時候，分別是初伏（夏至以後的第三個庚日）、中伏（夏至以後的第四個庚日）和末伏（立秋以後的第一個庚日）。

劉遠晸說，三伏貼以溫陽散寒、辛溫袪濕的中藥材研磨成粉，製成藥餅，敷貼於身體特定穴位上，藉由刺激經絡與調整臟腑功能，以增強身體免疫力與抗病能力，預防或減少冬季容易發作的慢性疾病。

三伏貼常用於治療呼吸系統疾病或體質虛寒的族群，例如過敏性鼻炎、異位性皮膚炎、成年人反覆感冒、老年人慢性支氣管炎、小兒體質虛弱等等；對於不易配合服藥或對服藥有疑慮的民眾，也能藉此外治法調理偏差的體質。

傳統醫學部醫師鍾靜君說，三伏貼藥材成分具有鬆弛支氣管平滑肌、抑制血管通透性、減少發炎等功效，並具免疫調節作用。研究數據顯示，三伏貼能有效改善過敏性鼻炎症狀，對於有呼吸道疾病如過敏性鼻炎、感冒、鼻炎、扁桃腺炎、支氣管炎、肺炎、中耳炎及氣喘的病人，能改善症狀並提升生活品質，研究證明亦確實有效。若有腸胃道疾患或寒性關節炎症狀，也可藉由敷貼三伏貼調整體質，協助改善。

為提供多樣化中醫診療服務，台中榮總7月15日至18日、7月24日至25日、7月27日，以及8月13日至15日推出三伏貼分病配套治療，建議完整安排初伏、中伏、末伏三個時段為一療程。病人接受三伏貼後，對於呼吸道系統的疾病改善滿意度，可以達到70%。

劉遠晸、鍾靜君說，民眾仍須經中醫師評估是否適合接受三伏貼治療，像是有發燒、急性感染、皮膚易過敏或有傷口者，以及孕婦與兩歲以下幼兒，並不適合此療法。而治療期間應注意不宜冰品、辛辣、燥熱等及易引起過敏反應之飲食。

中醫 台中榮總 過敏性鼻炎

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