強颱巴威接近「先減速後加速」 粉專：北部及宜花地區首當其衝

強颱巴威持續增強長胖，並朝西北西前進。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，預估9日前後，向北分量（北轉）就有逐漸增大的趨勢。目前評估10日、11日颱風中心將會距離台灣最近，伴隨的風雨影響最為顯著，北部及宜花地區首當其衝；尤其山區降雨最為集中且劇烈，有達到豪雨或以上的累積降雨可能。

2026-07-06 08:37