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強颱巴威接近「先減速後加速」 粉專：北部及宜花地區首當其衝
強颱巴威持續增強長胖，並朝西北西前進。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，預估9日前後，向北分量（北轉）就有逐漸增大的趨勢。目前評估10日、11日颱風中心將會距離台灣最近，伴隨的風雨影響最為顯著，北部及宜花地區首當其衝；尤其山區降雨最為集中且劇烈，有達到豪雨或以上的累積降雨可能。
「林老師氣象站」指出，當巴威接近台灣時有3點特徵，首先強度稍稍減弱。10日起當巴威颱風逐漸逼近台灣東部外海時，受到北方乾空氣逸入、垂直風切增大，以及海水熱焓量減少的緣故，強度有稍稍減弱的趨勢。預估中心氣壓值將由原先的885hPa，升到900hPa，再升到915hPa；中心最大風速也從63公尺/秒，降至58公尺/秒，再降至53公尺/秒；颱風強度介於中颱上限至強颱下限。
第二，先減速、後加速。「林老師氣象站」指出，巴威由於北轉分量逐漸增加緣故，颱風運動速度將從原先時速22公里，降為時速20公里；隨後駛流場接手導引下，再回升為時速23公里。
第三，暴風圈減小。「林老師氣象站」說，由於颱風暴風圈開始接觸到陸地，颱風結構受到破壞，暴風圈則有逐漸減小的趨勢。七級風暴風半徑將由原先的350公里，降至320公里；十級風暴風半徑也將從原先的150公里，降至120公里。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。
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