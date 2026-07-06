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今高溫飆38度！強颱巴威長胖逼近風王 歐洲預測周六登陸北部、東部等4路徑

賈新興：巴威颱風中心通過宮古島至石垣島機率最高 但不排除登陸台灣

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
太平洋高壓影響，各地晴時多雲，高溫炎熱，要注意防曬、防中暑。聯合報系資料照
太平洋高壓影響，各地晴時多雲，高溫炎熱，要注意防曬、防中暑。聯合報系資料照

巴威颱風持續增強中，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，綜合各模式預測，颱風中心通過宮古島至石垣島之間機率最高，接近時會稍減弱但仍是強颱，且非常大，仍有登陸台灣的機率，海陸警不可免，今明兩天未來移動路線預測會更收斂。

最近天氣，賈新興指出，6日至8日午後各地山區及北北基宜有局部短暫陣雨。9日傍晚起北北基宜有受颱風外圍環流影響的機率，轉有局部陣雨。10日至11日傍晚前，受颱風環流影響，全台有雨，其中台中以北山區及宜蘭有較大雨勢發生的機率，各地沿海地區及新竹以北和宜蘭留意9至12級的強陣風。

賈新興說，巴威颱風離開後，12起至15日受偏強西南風影響，高屏深夜至隔天清晨易有雨，其它地區午後雷陣雨明顯。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

賈新興 巴威颱風 石垣島

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