賈新興：巴威颱風中心通過宮古島至石垣島機率最高 但不排除登陸台灣

巴威颱風持續增強中，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，綜合各模式預測，颱風中心通過宮古島至石垣島之間機率最高，接近時會稍減弱但仍是強颱，且非常大，仍有登陸台灣的機率，海陸警不可免，今明兩天未來移動路線預測會更收斂。

最近天氣，賈新興指出，6日至8日午後各地山區及北北基宜有局部短暫陣雨。9日傍晚起北北基宜有受颱風外圍環流影響的機率，轉有局部陣雨。10日至11日傍晚前，受颱風環流影響，全台有雨，其中台中以北山區及宜蘭有較大雨勢發生的機率，各地沿海地區及新竹以北和宜蘭留意9至12級的強陣風。

賈新興說，巴威颱風離開後，12起至15日受偏強西南風影響，高屏深夜至隔天清晨易有雨，其它地區午後雷陣雨明顯。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。