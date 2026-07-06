快訊

世足賽／川普致電施壓？美國隊巴洛根吞紅牌 FIFA罕見暫緩禁賽

今高溫飆38度！強颱巴威長胖逼近風王 歐洲預測周六登陸北部、東部等4路徑

聽新聞
0:00 / 0:00

裸睡男子「蛋蛋」一夜紅腫劇痛急診 竟是這蟲惹禍

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
北港媽祖醫院一般外科醫師陳建榮表示，隱翅蟲在爬行的過程中會留下腐蝕性的液體，停留在人身上被怕打，也會造成腐蝕性體液大量流出造成傷害。圖／北港媽祖醫院提供
北港媽祖醫院一般外科醫師陳建榮表示，隱翅蟲在爬行的過程中會留下腐蝕性的液體，停留在人身上被怕打，也會造成腐蝕性體液大量流出造成傷害。圖／北港媽祖醫院提供

夏季是隱翅蟲出沒高峰期，雲林海線、北港一帶幾乎每年都會出現民眾遭隱翅蟲腐蝕性體液灼傷的案例。近日，雲林北港媽祖醫院收治一名年輕男子，因到朋友家過夜時習慣裸睡，隔天醒來竟發現陰囊劇烈疼痛、紅腫，就醫後確認為疑似遭隱翅蟲接觸，引發急性皮膚炎。醫師提醒，隱翅蟲本身不會主動攻擊人，但千萬不要直接拍打，以免腐蝕性體液外洩造成更嚴重傷害。

這名男子日前留宿友人住處，因平時有裸睡習慣，當晚未穿褲子便直接入睡，隔天發現陰囊出現劇烈疼痛及腫脹，嚇得趕往急診求助。

北港媽祖醫院急診醫師高志豪表示，檢查發現患者陰囊皮膚已有明顯腐蝕性傷口及發炎反應，進一步詢問得知，留宿環境蚊蟲較多，綜合臨床表現，研判為隱翅蟲接觸皮膚後，引發急性皮膚炎，經給予外用藥膏治療後返家休養。

醫院指出，隱翅蟲在雲林海線地區，包括北港，每逢夏季便進入活躍期，不論是學生宿舍、一般住家，或農民務農環境，都有可能遇到。

一般外科醫師陳建榮表示，隱翅蟲並不會主動叮咬或攻擊人體，但昆蟲在皮膚上爬行時，可能留下具有腐蝕性的體液；若民眾誤以為是一般蚊蟲，直接在皮膚上拍打，反而會擠壓蟲體，使大量腐蝕性體液接觸皮膚，造成傷害。

陳建榮指出，患者常出現紅腫、小水泡及劇烈疼痛等症狀，外觀類似二度燙傷；若是隱翅蟲爬行造成的傷口，甚至可能沿著蟲體移動路徑，留下線狀、條狀的類燙傷痕跡。

醫師提醒，夏季應做好防蟲措施，例如使用蚊帳、紗窗等降低蚊蟲進入室內的機會；若發現隱翅蟲停留在身上，不要徒手拍打，可輕輕吹走或利用紙張撥落，再以清水沖洗接觸部位，以降低腐蝕性體液造成傷害的風險。

至於不少男性有裸睡習慣，並非一定要穿內褲睡覺，但若居住環境蚊蟲較多，建議可改穿寬鬆、透氣、吸汗的純棉四角褲或平口褲，減少皮膚直接暴露，同時應每天更換清洗。此外，床單、被單若直接接觸皮膚，建議每一至兩周清洗一次，以維持環境衛生，降低昆蟲及其他皮膚問題發生機率。

北港 雲林 男性 隱翅蟲

延伸閱讀

9縣市上看38度高溫不只中暑！ 醫：脫水恐讓肌力下滑、增跌倒風險

健康主題館／失眠、焦慮、胃脹氣…按壓3耳穴調節身心

3歲女童喊「下面痛痛」哥哥比出犯案動作成鐵證 退休色外公判刑5年

漢堡竟暗藏鋼絲刷毛 美國少年食用一週後腸道遭刺穿緊急手術

相關新聞

裸睡男子「蛋蛋」一夜紅腫劇痛急診 竟是這蟲惹禍

夏季是隱翅蟲出沒高峰期，雲林海線、北港一帶幾乎每年都會出現民眾遭隱翅蟲腐蝕性體液灼傷的案例。近日，雲林北港媽祖醫院收治一名年輕男子，因到朋友家過夜時習慣裸睡，隔天醒來竟發現陰囊劇烈疼痛、紅腫，就醫後確認為疑似遭隱翅蟲接觸，引發急性皮膚炎。醫師提醒，隱翅蟲本身不會主動攻擊人，但千萬不要直接拍打，以免腐蝕性體液外洩造成更嚴重傷害。

強颱巴威預測路徑宜蘭登陸或東北角近海掠過 吳聖宇：海陸警無可避免

民眾關心強颱巴威未來如何移動，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，目前預測模式，ECMWF的傳統物理模式仍是對台灣威脅最大，預報颱風中心直接在宜蘭一帶登陸後穿越北台灣，系集平均路徑則是在東北角近海掠過。經過AI調整的模式EC-AIFS以及GOOGLE的FNV3系集平均路徑則是經過琉球群島八重山群島後趨向浙江一帶，颱風中心經過台灣東北方海面，暴風圈會掃過中北部陸地。

強颱巴威長胖逼近風王 歐洲預測周六登陸北部、東部等4路徑

強颱巴威長胖增強中，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄（http://www.metapp.org.tw/index.php/bossweathernews/3901-2026-07-05-21-06-45）指出，最新(6日2時)中央氣署「路徑潛勢預測圖」顯示，第9號強颱巴威暴風圈已擴大至半徑320公里、強度58米/秒，已逼近今年4月「辛樂克」所創下的風王(60米/秒)紀錄，為「聖嬰年」典型「大而強之颱風」。

米糠油47年食安仍連環爆 專家：守住源頭才能止血

米糠油事件已過47年，台灣食安危機仍未畫下句點。從毒澱粉、假油到近年食品中毒事件，食安挑戰已轉向複雜供應鏈。專家認為強化源頭溯源、跨域稽查及食農教育，才能避免下一場食安風暴。

凌晨3時11分東部海域規模4.9地震 最大震度2級

今晨3時11分在臺灣東部海域發生芮氏規模4.9地震，深度約122公里，最大震度為2級，宜蘭、花蓮及新竹部分地區有感。

健康你我他／看護緊盯家人鼓舞 中風後努力復健重返日常

去年4月底，生活飲食作息皆正常，且身材苗條的我中風了。那天清晨下樓時，一陣暈眩無力，趕快要抓欄杆還是晚了一步，滾了兩階下樓，幸虧老伴運動回來了，立即將我送急診。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。