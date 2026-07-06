裸睡男子「蛋蛋」一夜紅腫劇痛急診 竟是這蟲惹禍

夏季是隱翅蟲出沒高峰期，雲林海線、北港一帶幾乎每年都會出現民眾遭隱翅蟲腐蝕性體液灼傷的案例。近日，雲林北港媽祖醫院收治一名年輕男子，因到朋友家過夜時習慣裸睡，隔天醒來竟發現陰囊劇烈疼痛、紅腫，就醫後確認為疑似遭隱翅蟲接觸，引發急性皮膚炎。醫師提醒，隱翅蟲本身不會主動攻擊人，但千萬不要直接拍打，以免腐蝕性體液外洩造成更嚴重傷害。

這名男子日前留宿友人住處，因平時有裸睡習慣，當晚未穿褲子便直接入睡，隔天發現陰囊出現劇烈疼痛及腫脹，嚇得趕往急診求助。

北港媽祖醫院急診醫師高志豪表示，檢查發現患者陰囊皮膚已有明顯腐蝕性傷口及發炎反應，進一步詢問得知，留宿環境蚊蟲較多，綜合臨床表現，研判為隱翅蟲接觸皮膚後，引發急性皮膚炎，經給予外用藥膏治療後返家休養。

醫院指出，隱翅蟲在雲林海線地區，包括北港，每逢夏季便進入活躍期，不論是學生宿舍、一般住家，或農民務農環境，都有可能遇到。

一般外科醫師陳建榮表示，隱翅蟲並不會主動叮咬或攻擊人體，但昆蟲在皮膚上爬行時，可能留下具有腐蝕性的體液；若民眾誤以為是一般蚊蟲，直接在皮膚上拍打，反而會擠壓蟲體，使大量腐蝕性體液接觸皮膚，造成傷害。

陳建榮指出，患者常出現紅腫、小水泡及劇烈疼痛等症狀，外觀類似二度燙傷；若是隱翅蟲爬行造成的傷口，甚至可能沿著蟲體移動路徑，留下線狀、條狀的類燙傷痕跡。

醫師提醒，夏季應做好防蟲措施，例如使用蚊帳、紗窗等降低蚊蟲進入室內的機會；若發現隱翅蟲停留在身上，不要徒手拍打，可輕輕吹走或利用紙張撥落，再以清水沖洗接觸部位，以降低腐蝕性體液造成傷害的風險。

至於不少男性有裸睡習慣，並非一定要穿內褲睡覺，但若居住環境蚊蟲較多，建議可改穿寬鬆、透氣、吸汗的純棉四角褲或平口褲，減少皮膚直接暴露，同時應每天更換清洗。此外，床單、被單若直接接觸皮膚，建議每一至兩周清洗一次，以維持環境衛生，降低昆蟲及其他皮膚問題發生機率。