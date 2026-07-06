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今高溫飆38度！強颱巴威長胖逼近風王 歐洲預測周六登陸北部、東部等4路徑

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強颱巴威預測路徑宜蘭登陸或東北角近海掠過 吳聖宇：海陸警無可避免

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
強颱巴威預測路徑。圖／擷取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專
強颱巴威預測路徑。圖／擷取自「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專

民眾關心強颱巴威未來如何移動，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，目前預測模式，ECMWF的傳統物理模式仍是對台灣威脅最大，預報颱風中心直接在宜蘭一帶登陸後穿越北台灣，系集平均路徑則是在東北角近海掠過。經過AI調整的模式EC-AIFS以及GOOGLE的FNV3系集平均路徑則是經過琉球群島八重山群島後趨向浙江一帶，颱風中心經過台灣東北方海面，暴風圈會掃過中北部陸地。

吳聖宇指出，對台灣來說，不論究竟是經過石垣、宮古之間，或是石垣、西表之間，甚至是跑到西表、台灣之間穿過，這些許的差距對於風雨的表現就可能有不小的影響，在最終預報更加一致之前，還可以再觀察看看，只是就現在中央氣象署的路徑預報，海陸警報大概是無可避免了，因為暴風圈已涵蓋到陸地。

吳聖宇表示，今天可以持續來看主觀以及客觀路徑是否能繼續更加收斂接近，預報可更加篤定。提醒大家提早做好防颱準備，預期周四(9日)晚間起天氣將逐漸開始受到影響，周五(10日)晚間到周六(11日)白天期間是颱風影響風雨最大的時間，由於這個颱風的SIZE相當大，風雨起來的時間應該比較早，同時也可能比較晚結束。

吳聖宇說，模式預報大多認為當巴威來到台灣以東時已經過了強度巔峰，後續將緩慢減弱，但因範圍大，影響時間也就比較長，風雨應該還是蠻可觀。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

宜蘭 巴威颱風

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