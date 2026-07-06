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今高溫飆38度！強颱巴威長胖逼近風王 歐洲預測周六登陸北部、東部等4路徑

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強颱巴威長胖逼近風王 歐洲預測周六登陸北部、東部等4路徑

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
太平洋高壓影響，各地晴時多雲，高溫炎熱，午後山區有局部短暫降雨的機率。聯合報系資料照
太平洋高壓影響，各地晴時多雲，高溫炎熱，午後山區有局部短暫降雨的機率。聯合報系資料照

強颱巴威長胖增強中，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新(6日2時)中央氣署「路徑潛勢預測圖」顯示，第9號強颱巴威暴風圈已擴大至半徑320公里、強度58米/秒，已逼近今年4月「辛樂克」所創下的風王(60米/秒)紀錄，為「聖嬰年」典型「大而強之颱風」。

吳德榮說，巴威2時在關島附近，朝西北西前進，第3天(9日2時)行至琉球南方海面，逐漸轉向西北，第5天(11日2時)逼近台灣東北部海面，不確定性(紅框)逐日擴大。

吳德榮指出，最新(5日20時)歐洲模式(ECMWF)系集模擬顯示，5天之後強颱巴威持續向西北，中心以通過台灣北部近海或北部陸地之機率最高，路徑的不確定性包括北偏接近宮古島、南偏登陸東部，不同的路徑，各地風雨雖有很大差異，但皆不可小覷，需持續觀察模式的調整，來者不善、應及早做好防颱準備。

最近天氣，吳德榮說，今日至周三(5至8日)太平洋高壓影響，各地晴時多雲、午後山區有局部短暫降雨的機率。今起熱如盛夏，全台最高氣溫約可升至38度左右，需注意防曬、防中暑。今日各地區氣溫如下：北部24至36度、中部24至37度、南部23至38度及東部22至37度。

此外，最新模式模擬顯示，周四白天仍晴熱，晚起巴威逼近，北台轉雨；周五、六(10、11日)巴威影響最劇烈，但各地受威脅的程度、還得視颱風的路徑而定，下周日至周三(12至14日)巴威已遠離、但因偏南風及殘餘的水氣，大氣仍不穩定。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

歐洲 吳德榮 琉球 巴威颱風

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